Президент України в інтерв'ю польським журналістам у п'ятницю, 29 квітня, розповів, що є ризики повного припинення всіх переговорів з російською стороною. Справа в тих військових злочинах, які здійснює армія ворога на захоплених територіях.
Крім того, на думку українського лідера, все вирішує путін, тому тільки переговори безпосередньо двох президентів – України і росії – можуть принести результат.
"Тільки прямі переговори і прямі домовленості про щось будуть виконуватися. Це моє розуміння цього процесу. Але ризики, що вони повністю закриються - будь-які розмови, вони дуже високі. Саме через наслідки, які рф залишає після себе", – розповів український президент.
За словами Володимира Зеленського, російські окупанти на всіх захоплених територіях діють однаково. "Таке відчуття, що у них методичка по вбивству і вони однаково діють на тих чи інших територіях, які ми деокупуємо. Однакові процеси, однакові формати тортур, однакові наслідки", – розповів Зеленський.
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