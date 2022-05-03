Секретар РНБО Олексій Данилов вважає, що мирного договору з росією бути просто не може. Він підкреслив, що єдиний "договір", який можна підписати з рф, це її повну капітуляцію. Про це Данилов розповів в ефірі всеукраїнського телемарафону.

"З росією ми можемо підписати тільки її капітуляцію", - коротко і ясно сказав Олексій Данилов. На його думку, ні про який мирний договір з країною-агресором не може йти мови.

Також він не надто вірить у гарантії безпеки від міжнародних партнерів. Данилов вважає найбільшою гарантією для України міць "українського народу".

Також в рамках цього ефіру секретар РНБО висловив сумніви в нормальному стані путіна. За його словами, незрозуміло, що має бути в голові у людини, яка вирішила напасти на Україну. Крім того, Данилов зазначив, що плани росії захопити до 9 травня південь України і дійти до Придністров'я нездійсненні. Він додав, що перемога буде за Україною, а наслідки для "цієї країни" українці ще побачать.

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