«Ми маємо справу з людиною, яка цього року святкує 70-річчя. Причому життя його ускладнене стресом, який погіршує стан».

Про це в ефірі "Україна 24" заявив російський політичний і громадський діяч Марк Фейгін, коментуючи інформацію про можливу операцію, до якої готують Путіна.

Нагадаємо, днями таблоїд The Sun дав привід новій хвилі розмов про погане здоров'я російського президента. Нібито у Путіна онкологічне захворювання і після 9 травня його чекає хірургічне втручання. При цьому на ці дні влада нібито перейде до Секретаря Ради Безпеки рф Миколі Патрушеву.

Фейгін, у свою чергу, звернув увагу на розслідування видання «Проект».

"Яке визначило, що за Путіним їздить притон лікарів і в числі їх онколог Савельєв, який жив в «Роза Хуторі», відвідував Бочаров Ручей (резиденція Путіна в Сочі – ред.) і майже постійно прив'язаний до цього місця – ось тут, мені здається, під цим підстава є. Чому - тому що є якась сума інформації, яка накопичується і вона так працює, що люди з оточення, які мають доступ до деякої інформації, вже самі починають її зливати", - заявив Фейгін.

На думку адвоката, проблеми зі здоров'ям у Путіна дійсно є.

«Ми маємо справу з людиною, яка цього року святкує 70-річчя, причому життя його ускладнене стресом, який погіршує стан», - зазначив Фейгін.

Також він заявив, що Путін має шрам - на шиї.

"Можливо, якесь операбельне втручання мало місце у зв'язку з його онкологією. Я вперше почув, що у нього рак ендокринної системи ще в 2008 або в 2009-му році. Мені сказали про це люди досить близькі до Кремля. Але тоді я зі скепсисом до цього поставився, він тоді набагато бадьоріше був",- зізнався Фегйін, додавши, що з того моменту все-таки пройшло 15 років. А останні роки, на його думку, дійсно позначилися на Путіні погано.

Однак не варто очікувати, що російського лідера не стане вже найближчими днями.

"Вважати, що це відбудеться завтра і смерть його або неміч фізична змінить хід війни – я б на це не поклався. Передчасно про це говорити. Але те, що він дійсно хворий і не ставатиме здоровішим – це вже однозначно", - підкреслив Марк Фейгін.

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