У окупантів немає інших варіантів, окрім як наступати на всіх фронтах. Віддавати нам Приазов’я вони не збираються.

Про це в ефірі 24 Канал заявив військовий експерт, генерал-майор запаса СБУ Віктор Ягун.

Він нагадав, що основне для росіян - це вийти на основні кордони Луганскьої і Донецької області, зберегти свій контроль на частині Харківської і Запорізької областей.

«Зрозуміло, вони не збираються віддавати нам Приазов’я і таким чином хочуть збереги сухопутний перехід з Криму до Росії. І якщо зараз ми зупинимось на тих рубежах, де зараз знаходимось, це може тривати роками. Як ми бачимо на прикладі ОРДЛО», - підкреслив Ягун.

Говорячи про звільнення окупованого Херсона, генерал-майор припустив, що раніше ніж в середині літа українські захисники не зможуть нічого протиставити.

«Нам треба не тільки накопичити зброю, нам треба зрозуміти, якими резервами оперує наш ворог. В нас зараз йдуть виснажливі оборонні бої, це навмисно. Є така тактика, коли виснажуєш супротивника, який намагається наступати і таким чином провокуєш його задіювати все більше і більше резервів. Коли ми побачимо, що резерви завершуються і ворог не зможе більше наступати, почне здійснювати спробу окопатися і залишитись на тих позиціях, що в них є – тоді можна буде думати про наступ», - пояснив Ягун, підкресливши, що ситуація змінюється з кожним днем і як буде насправді – ніхто незнає.

Нагадаємо, міністр Кулеба заговорив про звілнення всієї України.

Також повідомлялося, що окупанти обстріляли Одесу старими радянськими ракетами - названа причина.

Крім того Politeka.net повідомляла, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль розкрив ще одну цинічну мету російських загарбників.