Радник глави офісу президента і представник переговорної групи Михайло Подоляк відповів на пропозиції деяких політиків "зберегти обличчя росії", віддавши їй частину українських територій. За словами радника, деякі західні лідери хочуть завершення війни, а ще просять віддати кремлю частину територій, щоб "зберегти обличчя росії".

"Деякі західні політики хочуть завершення війни з можливістю для росії зберегти обличчя, віддавши їй частину територій, пише Politico. Зберегти обличчя після Бучі і Маріуполя? Дивовижна логіка, але, якщо ці політики хочуть віддати росії частину своїх територій, це справа їхніх виборців", - написав Подоляк у Twitter.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський назвав умову щодо переговорів з російським президентом путіним. Так, в ефірі італійського телеканалу Rai 1, Зеленський підкреслив, що буде вести переговори на "умовах діалогу".

"Що стосується переговорів з РФ, питання ускладнюється щодня... Я готовий говорити з путіним. Але тільки з ним. Без його посередників будь-яких. І на умовах діалогу, а не на умовах ультиматумів", - заявив Зеленський.

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