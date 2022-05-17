Незважаючи на те, що європейські лідери публічно співчувають боротьбі України і в деяких випадках пішли на багато вони також побоюються, що перемога українців може створити цілий ряд нових проблем.

Про це з посиланням на офіційних західних осіб пише видання Politico.

Так, наголошується, що недавній успіх України у витісненні російських військ з деяких окупованих територій спонукав лідерів Франції, Німеччини та Італії зробити висновок, що колись немислима перемога України тепер цілком можлива.

Серйозну заклопотаність, як пише видання, викликає те, що перемога України може дестабілізувати Росію, зробити її ще більш непередбачуваною і зробити нормалізацію енергетичних зв'язків ще більш недосяжною.

Саме тому деякі західноєвропейські столиці спокійно виступають за «рятуюче обличчя» вирішення конфлікту, навіть якщо це буде коштувати Україні деякої території.

У той же час США кажуть, що в кінцевому підсумку бачать вирішення конфлікту дипломатичним шляхом, але пріоритетом адміністрації залишається допомога Україні в захисті.

Видання також припускає, що Італія, Франція і Німеччина намагаються чинити тиск на українських лідерів у переговорах.

Нагадаємо, Подоляк жорстко відповів на пропозицію "зберегти обличчя Росії".

Також повідомлялося, що названа країна, на яку Путін може напасти після невдачі в Україні.

Також Politeka.net писала про можливі терміни початку контрнаступу ЗСУ.