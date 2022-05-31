Глава МЗС підкреслив, що ми воюємо з країною, в якій президент нас ненавидить.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба інтерв'ю італійській газеті La Repubblica в черговий раз звернувся до західних партнерів, як швидше надати Україні потрібне озброєння, і пояснив, чому це зараз критично важливо. За словами дипломата, Захід повинен поставити Україні 155-мм гармати і системи залпового вогню. При цьому він підкреслив, що зараз головна стратегія українських військ в тому, щоб повернути окуповані Росією території.

"Якби ми вчасно отримали зброю від Заходу, ми вже звільнили б Херсон та інші області. Час на контрнаступ ще прийде. Ми воюємо з країною, в якій президент нас ненавидить і не хоче, щоб ми існували. Ми ніколи не здамося", - заявив Кулеба.

Глава МЗС України також прокоментував розблокування портів для експорту українського зерна. Він вважає, що для цього потрібно почати міжнародну операцію в Чорному морі за допомогою дружніх країн, які готові направити свої кораблі.

"Це гонка з часом. Зрозуміло, що найкращим варіантом було б припинення війни, але Путін цього не хоче", - сказав Дмитро Кулеба.

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