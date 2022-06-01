Як стверджує відомий ізраїльський журналіст, оглядач інтернет-видання "Деталі" Марк Котлярський - у Путіна діагностовано рак підшлункової залози.

"Згідно з джерелами, в Москві в терміновому порядку мобілізований один з корпусів центру Блохіна (хто не в курсі – це національний медичний дослідницький центр онкології ім. М. М. Блохіна, що спеціалізується на лікуванні онкологічних захворювань, найбільший центр в РФ – М.К.). Тут чекають "вінценосного пацієнта» на процедуру, яка називається - парацентез або пункція черевної порожнини", - повідомив Котлярський у своєму телеграм-каналі.

Журналіст з посиланням на свої джерела також стверджує, що хвороба Путіна дуже швидко прогресує.

«У Путіна діагностовано рак підшлункової залози - злоякісна агресивна пухлина, для якої характерне неконтрольоване розростання залізистих і епітеліальних тканин у вивідних протоках органу. Причому, швидше за все, хвороба прогресує настільки, що операція якщо і продовжить життя, то ненадовго», - уточнив Котлярський, додавши, що мова йде максимум про 3-4 місяці.

У Кремлі, за словами Котлярського, до такого ходу подій підготувалися. Так, у разі летального результату Путіна країну нібито може очолити спеціальна Держрада. Передбачається, що цей орган буде керувати Росією невизначений час, щоб намагатися хоча б мінімізувати збитки, завдані вторгненням в Україну.

"Війна, безумовно, буде припинена, війська виведені, і Держрада спробує "здати назад", вдавшись до певних послаблень", - розповів Котлярський про можливі дії рф у разі смерті лідера.

Додамо, що раніше в українській розвідці підтвердили, що у Путіна онкологічне захворювання, проте закликали не сподіватися на те, що він помре в найближчий час.

У свою чергу секретар РНБО Олексій Данилов дотримується думки, що смерть Путіна нічого не змінить, так як в Росії тих, хто захоче стати таким же "Путіним" дуже багато.

Також повідомлялося, що названо ім'я того, хто може замінити Путіна в кріслі президента росії.