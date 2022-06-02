Санкції Заходу проти рф у відповідь на її повномасштабне вторгнення в Україну завдають важкої шкоди російській військовій машині шляхом впливу на економіку. У цьомк впевнений міністр економіки Німеччини Роберт Хабек, передає Reuters.
За його словами, російська економіка руйнується. Крім того, в результаті санкцій Москва втратила доступ до деталей, що мають вирішальне значення для її здатності вести війну.
Експорт з тих країн, які приєдналися до санкцій проти рф, за останні місяці впав на 53%, а експорт з країн, які є нейтральними або підтримують кремль, – на 45%.
Він також зазначив, що Німеччина теж завдала сильного економічного удару рф. Так, Німеччина урізала експорт в рф в березні на 60%, за підсумками квітня очікується ще більш різке падіння.
Віддати росії шматок України: Зеленський поставив на місце прихильників "поступок путіну"
У порту окупованого Бердянська, де підірвали "Саратов", гримлять нові вибухи: у вікнах тремтять шибки
"Може втопити": знайшлося пояснення "дивній" поведінці Шольца щодо України і до чого тут Путін
"Топити почнемо, як в тирі": з'явилися подробиці про проблеми в російському флоті
"Буде відкрите протистояння": у росії назріває бунт проти війни через зрив планів путіна
Хабек додав, що в росії вже не вистачає "спецпродуктів", що сильно вдарить по її економіці. При цьому Путін отримує гроші, але час працює проти рф.
"Путін як і раніше отримує гроші, але навряд чи може їх витратити. А час працює не на росію, а проти росії", - визнав міністр.
Нагадаємо, що війська Білорусі на кордоні переоснащують сучасним озброєнням і технікою.
Як повідомляла Politeka, окупанти після розгрому на Сіверському Дінці змінили тактику.
Також Politeka писала, що британська розвідка розсекретила плани окупантів.