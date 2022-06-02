Санкції Заходу проти рф у відповідь на її повномасштабне вторгнення в Україну завдають важкої шкоди російській військовій машині шляхом впливу на економіку. У цьомк впевнений міністр економіки Німеччини Роберт Хабек, передає Reuters.

За його словами, російська економіка руйнується. Крім того, в результаті санкцій Москва втратила доступ до деталей, що мають вирішальне значення для її здатності вести війну.

Експорт з тих країн, які приєдналися до санкцій проти рф, за останні місяці впав на 53%, а експорт з країн, які є нейтральними або підтримують кремль, – на 45%.

Він також зазначив, що Німеччина теж завдала сильного економічного удару рф. Так, Німеччина урізала експорт в рф в березні на 60%, за підсумками квітня очікується ще більш різке падіння.

Хабек додав, що в росії вже не вистачає "спецпродуктів", що сильно вдарить по її економіці. При цьому Путін отримує гроші, але час працює проти рф.

"Путін як і раніше отримує гроші, але навряд чи може їх витратити. А час працює не на росію, а проти росії", - визнав міністр.

Нагадаємо, що війська Білорусі на кордоні переоснащують сучасним озброєнням і технікою.

Як повідомляла Politeka, окупанти після розгрому на Сіверському Дінці змінили тактику.

Також Politeka писала, що британська розвідка розсекретила плани окупантів.