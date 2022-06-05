Про це розповів «24 каналу» російський правозахисник Марк Фейгін. За його словами, на тлі чуток про важку хворобу президента рф різні «клани» в Кремлі почали боротьбу за владу.
"Безумовно, найпотужнішим кланом є мобілізаційний Микола Патрушев в союзі з Олександром Бортниковим та іншими. Вони претендують на владу. Не особисто, а для того, щоб зберігати за собою важелі впливу", - розповів Фейгін.
Правозахисник уточнив, що в цей «клан» входять представники ФСБ та інших російських силових структур.
Він зазначив, що військовий клан помітно похитнувся через відсутність бойових успіхів в Україні.
Ще однією групою, що бореться за владу, стала група Федеральної служби охорони, пов'язана з другом дитинства Путіна Юрієм Ковальчуком.
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Окремою стоїть доля главу нинішнього російського уряду Михайла Мішустіна. У разі несподіваного відходу Путіна з поста президента саме він повинен формально стати перехідною фігурою на чолі держави.
При цьому Фейгін підкреслив, що всі ці люди не мають проектів на майбутнє, а прагнуть тільки вижити і зберегти свої статки.
"Тому ця ситуація не здатна залишатися статичною. Ніхто не зможе замінити Путіна. Хто б з цих кланів не переміг - вони всі проваляться, оскільки не наділені тією владою, яка була у Путіна, коли він прийшов, як наступник", - заявив Фейгін.
При цьому правозахисник вважає, що протистояння кланів навіть у разі смерті Путіна не буде занадто активним, хоча жодна з сил і не буде задоволена приходом до влади кандидата з іншої.
Фейгін також зазначив, що доля Росії після смерті Путіна буде незавидною, адже інші країни захочуть скористатися моментом.
"Безсумнівно, смерть Путіна призведе до ланцюга катастрофічних подій. Крім того, в Росії не створили ніяких механізмів, які повинні допомогти легко змінити владу під час війни. Саме тому, вважаю, що це шанс для України і заходу вирішити махом всі проблеми", - заявив Фейгін.
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