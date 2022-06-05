Російські еліти ведуть між собою запеклу боротьбу на тлі погіршення стану володимира путіна.

Про це розповів «24 каналу» російський правозахисник Марк Фейгін. За його словами, на тлі чуток про важку хворобу президента рф різні «клани» в Кремлі почали боротьбу за владу.

"Безумовно, найпотужнішим кланом є мобілізаційний Микола Патрушев в союзі з Олександром Бортниковим та іншими. Вони претендують на владу. Не особисто, а для того, щоб зберігати за собою важелі впливу", - розповів Фейгін.

Правозахисник уточнив, що в цей «клан» входять представники ФСБ та інших російських силових структур.

Він зазначив, що військовий клан помітно похитнувся через відсутність бойових успіхів в Україні.

Ще однією групою, що бореться за владу, стала група Федеральної служби охорони, пов'язана з другом дитинства Путіна Юрієм Ковальчуком.

Окремою стоїть доля главу нинішнього російського уряду Михайла Мішустіна. У разі несподіваного відходу Путіна з поста президента саме він повинен формально стати перехідною фігурою на чолі держави.

При цьому Фейгін підкреслив, що всі ці люди не мають проектів на майбутнє, а прагнуть тільки вижити і зберегти свої статки.

"Тому ця ситуація не здатна залишатися статичною. Ніхто не зможе замінити Путіна. Хто б з цих кланів не переміг - вони всі проваляться, оскільки не наділені тією владою, яка була у Путіна, коли він прийшов, як наступник", - заявив Фейгін.

При цьому правозахисник вважає, що протистояння кланів навіть у разі смерті Путіна не буде занадто активним, хоча жодна з сил і не буде задоволена приходом до влади кандидата з іншої.

Фейгін також зазначив, що доля Росії після смерті Путіна буде незавидною, адже інші країни захочуть скористатися моментом.

"Безсумнівно, смерть Путіна призведе до ланцюга катастрофічних подій. Крім того, в Росії не створили ніяких механізмів, які повинні допомогти легко змінити владу під час війни. Саме тому, вважаю, що це шанс для України і заходу вирішити махом всі проблеми", - заявив Фейгін.

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