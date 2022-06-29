Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що влада Індонезії виключила особисту присутність Путіна на саміті "Великої двадцятки" на Балі, який повинен пройти 15-16 листопада 2022 року. Про це Драгі заявив на прес-конференції по завершенні саміту "сімки".
"Що стосується президента путіна на "двадцятці", президент Індонезії Джоко Відодо виключив це категорично, російський президент не приїде", - сказав Драгі. Однак при цьому він не виключив виступи президента рф по відеозв'язку.
Зазначимо, що раніше з'явилася інформація з кремля, що там нібито підтвердили участь путіна в саміті G20 на Балі. "Так, ми підтвердили, що наша участь також передбачається", - заявив російським ЗМІ помічник президента рф Юрій Ушаков. При цьому він не зміг відповісти, чи буде Путін присутній на саміті особисто, або візьме участь у форматі відеозв'язку.
Примітно, що в саміті також візьме участь президент України Володимир Зеленський. Таким чином, розглядалася можливість, що він зможе особисто зустрітися з президентом рф. Раніше український лідер неодноразово висловлював бажання особисто поговорити з кремлівським диктатором.
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