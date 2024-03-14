Хоча в Європі є побоювання з приводу виходу США з НАТО, існують різні думки про те, чи слід приймати заяви Трампа прямо.

Повідомляється, що можливість виходу США з НАТО у разі переобрання Дональда Трампа на пост президента викликала занепокоєння в Європі і не лише. Про це повідомляє «24tv».

Фахівець з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко наголошує на складностях, які можуть бути пов'язані з таким рішенням. Він заявив, що президент США сам не зможе ухвалити таке доленосне рішення, тому що для цього потрібно схвалення як Сенату, так і Конгресу.

Жовтенко також зауважив, що навіть якби Трамп переміг і захотів вийти з НАТО, йому довелося б дочекатися проміжних виборів до Сенату та Конгресу США. На думку експерта, формування більшості в обох палатах, що підтримує вихід США з альянсу, може тривати роки.

Також зазначається, що під час свого попереднього терміну Трамп робив заяви про вихід США з НАТО, посилаючись на стурбованість щодо недостатніх оборонних витрат європейських країн.

Так, колишні президент США продовжує використовувати цю риторику у своїй передвиборчій кампанії. Однак деякі припускають, що заяви Трампа можуть бути переговорною тактикою, яка має на меті підштовхнути європейських союзників до збільшення видатків на оборону. Так, це може виявитися якоюсь грою з боку хитрого Дональда.

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