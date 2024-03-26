Повідомляється, що під час 16-го щорічного Київського безпекового форуму різні експерти поділилися своїми поглядами на те, як потенційний другий термін президентства Дональда Трампа може вплинути на зовнішню політику США, особливо щодо України, Європи та НАТО.

Як повідомляє «ksf», Стівен Пайфер, колишній посол США в Україні, висловив стурбованість щодо потенційного складу команди Трампа на другий термін. Фахівець припустив, що його призначенцям на перший термін не вистачає політичного розуміння та обізнаності.

Також колишній посол США в Україні попередив, що аналогічний сценарій під час другого терміну може призвести до більш складних результатів для США та їхніх союзників.

З іншого боку, Джон Гербст, колишній посол США в Україні, наголосив на невизначеності навколо майбутніх дій Трампаю. Він акцентував увагу на впливі критичних голосів усередині його партії. Гербст вказав на Ріка Крюнеля, колишнього посла США в Німеччині як на представника цих впливових голосів, вказавши, що зовнішньополітичні рішення колишнього президента США залежатимуть від складу його команди.

Гербст закликав підготуватися до всіх потенційних сценаріїв, але порадив утриматися від передчасної паніки. Він наголосив на необхідності дочекатися подальшого розвитку подій та рішень команди Трампа.

Навпаки, Евелін Фаркас, виконавчий директор Інституту Маккейна, висловила скептицизм щодо перспектив України у разі потенційного переобрання Трампа.

Вона зауважила минулі заяви колишнього президента США, що вказують на бажання заблокувати допомогу Україні, і застерегла від очікування покращення відносин між США та самою Україною, якщо він виграє другий термін.

Також Фаркас висловила стурбованість з приводу попередніх спроб Трампа вивести США з НАТО, припустивши, що такі дії можуть поновитися під час другого терміну.

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