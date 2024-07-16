У той час як лідери НАТО у Вашингтоні вітають себе з рішучістю і знаходять нові способи не надавати Україні всеосяжної «дорожньої карти» членства, їм потрібно запитати себе, чи їхня стратегія працює.

Чи можливо переграти путінську Росію у війні на виснаження в Україні?

Минулого місяця один американський дипломат уїдливо відгукнувся про стратегію Володимира Путіна, сказавши:

«У довгостроковій перспективі він намагається переграти блок з економікою, яка в 20 разів перевищує російську — рахуйте самі. Це може зайняти час, але ми зможемо нав'язати йому такі витрати, які змусять його відступити».

Це, безперечно, західна стратегія. Іронія в тому, що хоча Путіна висміюють за його стратегію «виснаження», яка намагається пережити здатність України воювати і готовність Заходу платити за це , стратегія Заходу насправді полягає в тому ж.

Спроби ізолювати Путіна у найкращому разі увінчалися частковим успіхом. Місяць тому британський дипломат запевняв, що «зусилля, спрямовані на те, щоб дати зрозуміти індійцям, наскільки контрпродуктивні їхні стосунки з Москвою, починають приносити плоди».

Проте тиждень тому прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді був у Москві, обіймав Путіна та обговорював можливості розширення торгової та оборонної співпраці.

Навіть Європа не єдина. У Москві побував незалежний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан — перший візит європейського лідера за понад два роки. Хоча це була приватна ініціатива, той факт, що він нині за ротацією головує в Європейській раді, став ганьбою для Брюсселя та благом для російських пропагандистів.

То хто ж краще веде війну на виснаження? Можна, звичайно, пуститись у звичайні втішні міркування про порівняння ВВП, але річ у тому, що для Путіна, на відміну від заходу, це екзистенційна боротьба.

Путін готовий спотворити свою економіку, спалити майбутні перспективи, порушити міжнародне право та відправити десятки тисяч своїх громадян на поле бою, чого Захід та НАТО не роблять.

Іронія полягає в тому, що хоча Путін, можливо, старіє і втрачає хватку, російська держава виявляється більш здатною розвивати свою тактику, як на полі бою, так і в світі в цілому.

Джерело: thetimes .

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