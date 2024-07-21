Президент США Джо Байден оголосив про вихід із президентських перегонів у США.



Про це він написав у мережі Х.









Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що Національний комітет Демократичної партії відклав голосування, яке затвердило б Джо Байдена як кандидата у президенти США. А члени сім'ї президента США, за даними ЗМІ, почали обговорювати, як може виглядати його вихід із передвиборчої кампанії.



Ексспікерка Палати представників Ненсі Пелосі у приватній розмові сказала президенту США Джо Байдену, що той, за результатами опитувань, не може перемогти Дональда Трампа на президентських виборах.



Як сказала Пелосі Байдену у нещодавній приватній розмові, опитування показують, що той не може перемогти Трампа, і що президент США може знищити шанси демократів на перемогу в Палаті представників у листопаді, якщо продовжить балотуватися на другий термін.



Нагадаємо, майже 80% демократів у США схвалили би обрання кандидаткою на президентських виборах віцепрезидентки Камали Гарріс, якби чинний президент Джо Байден вирішив не балотуватися.





Спікер Палати представників США від республіканців Майк Джонсон підтвердив, що будь-яка спроба демократів висунути нового кандидата у президенти замість Джо Байдена, швидше за все, наштовхнеться на юридичні проблеми.

За його словами, у кожному штаті діє своя система, і в деяких з них "неможливо просто так замінити кандидата" в президенти США.

Він висловив думку, що було б незаконно, згідно з законами деяких штатів, щоб "жменька людей пішла в задню кімнату" та замінила його, тому що їм більше не подобається кандидат.





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