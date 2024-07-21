Президент США Джо Байден оголосив про вихід із президентських перегонів у США.

Про це він написав у мережі Х.



Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що Національний комітет Демократичної партії відклав голосування, яке затвердило б Джо Байдена як кандидата у президенти США. А члени сім'ї президента США, за даними ЗМІ, почали обговорювати, як може виглядати його вихід із передвиборчої кампанії.

Ексспікерка Палати представників Ненсі Пелосі у приватній розмові сказала президенту США Джо Байдену, що той, за результатами опитувань, не може перемогти Дональда Трампа на президентських виборах.

Як сказала Пелосі Байдену у нещодавній приватній розмові, опитування показують, що той не може перемогти Трампа, і що президент США може знищити шанси демократів на перемогу в Палаті представників у листопаді, якщо продовжить балотуватися на другий термін.

Нагадаємо, майже 80% демократів у США схвалили би обрання кандидаткою на президентських виборах віцепрезидентки Камали Гарріс, якби чинний президент Джо Байден вирішив не балотуватися.

Байден

Спікер Палати представників США від республіканців Майк Джонсон підтвердив, що будь-яка спроба демократів висунути нового кандидата у президенти замість Джо Байдена, швидше за все, наштовхнеться на юридичні проблеми.

За його словами, у кожному штаті діє своя система, і в деяких з них "неможливо просто так замінити кандидата" в президенти США.

Він висловив думку, що було б незаконно, згідно з законами деяких штатів, щоб "жменька людей пішла в задню кімнату" та замінила його, тому що їм більше не подобається кандидат.

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