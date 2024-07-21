Джо Байден підтримав ввіце-президентку Камалу Гарріс, як кандидатку від Демократичної партії.

Про це він написав у мережі Х.



"Мої колеги-демократи, я вирішив не приймати номінацію та зосередити всю свою енергію на своїх обов’язках президента до кінця свого терміну. Моїм першим рішенням як кандидата від партії у 2020 році було обрати Камалу Гарріс своїм віце-президентом. І це було найкраще рішення, яке я приймав. Сьогодні я хочу запропонувати свою повну підтримку і схвалення того, щоб Камала стала кандидатом від нашої партії цього року. Демократи — настав час об’єднатися і перемогти Трампа. Давайте зробимо це", - написав Байден.







Варто зауважити, що Байден, який переміг на праймеріз, не може самостійно обирати кандидата у разі свого виходу з перегонів.



Камала Гарріс отримала найбільшу підтримку виборців-демократів серед інших кандидатів. Про це свідчать резльтати опитування, яке провели для видання Newsweek.



Нагадаємо, саме Гарріс вважалася головною претенденткою і потенційною лідеркою на праймеріз Демократичної партії з висунення кандидата на посаду президента на виборах 2020 року. 21 січня 2019 року Гарріс офіційно оголосила про свою кандидатуру на посаду президента США на президентських виборах у Сполучених Штатах 2020 року.

Гарріс нетривалий час була серед лідерів демократичних праймеріз, однак згодом не змогла зберегти цю популярність та була змушеня знятися із виборів у кінці 2019 року. 8 березня 2020 року Гарріс підтримала кандидатуру Джо Байдена. Зрештою Байден виграв праймеріз Демократичної партії та став кандидатом від демократів на загальних виборах.

Харріс стала першою в історії США жінкою - віце-президентом США, а також першою людиною афроамериканського і азіатського походження на цій посаді.





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