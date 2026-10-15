Графіки відключення світла в Запоріжжі на 16 жовтня передбачають тимчасові обмеження електропостачання через ремонти мереж.

Графіки відключення світла в Запоріжжі на 16 жовтня охоплюють десятки вулиць, провулків і проспектів міста, повідомляє Запоріжжяобленерго.

Де вимикатимуть світло з 09:00 до 17:00

Через терміновий ремонт електрообладнання електроенергії не буде за окремими адресами на вулицях Авіаторів, Алейній, Аральській, Виноградній, Долинній, Євгена Адамцевича, Залізній, Запоріжсталівській, Івана Мазепи, Івана Сошенка, Ігора Сікорського, Калібровій, Капустяній, Клінічній, Козацьких Гетьманів, Коксобудівній, Комбінатській, Мартенівській, Новій, Подорожній, Прокатній, Профспілковій, Солідарності, Тунельній, Фруктовій, Чавунній та Шевченка. Також роботи зачеплять провулки Алейний і Збройовий.

Плановий ремонт у цей самий час охопить вулиці Адміральську, Батарейну, Бочарова, Будівельну, Вавілова, Вахтова, Верхню, Вільнюську, Гайдамацьку, Гамалійську, Героїв 55 Бригади, Героїв УПА, Глєбова, Екскаваторну, Закарпатську, Заповітну, Знаменську, Івана Підкови, Каліброву, Канівську, Княжу, Костя Гордієнка, Лесі Українки, Літню, Миколи Ласточкіна, Митрополита Шептицького, Назара Стодолі, Павла Чижевського, Плавневу, Поліклінічну, Продольну, Променеву, Саперну, Сергія Синенка, Скельну, Танкістів, Тарасівську, Теплобудівну, Трегубова, Тролейбусну, Чарівну, Штабну та Ялинкову. До переліку також увійшли проспект Моторобудівників, Південне шосе й кілька провулків.

Інші відключення 16 жовтня

З 09:00 до 16:00 планові роботи передбачені на бульварі Шевченка, вулицях Валерія Лобановського, Воз'єднання України, Героїв Крут, Донбаській, Нижньодніпровській, Нижній, Патріотичній, Перемоги, Пластовій, Поточній, Райдужній, Трегубенка та Якова Пункіна. Також електропостачання тимчасово обмежать на проспекті Соборному й у провулку Світанковому.

Окреме термінове знеструмлення заплановане з 10:00 до 12:00 за адресою: проспект Моторобудівників, 190.

Що варто врахувати мешканцям

Графіки відключення світла в Запоріжжі на 16 жовтня стосуються конкретних будинків, а не обов'язково всіх споживачів на названих вулицях. Перед плануванням дня варто перевірити свою адресу в переліку ремонтних робіт.

Зазначений час визначає запланований період відключення. Фактичне відновлення електропостачання залежатиме від перебігу ремонтних робіт.