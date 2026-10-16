Доплати для пенсіонерів в Сумській області передбачені для людей, страховий стаж яких перевищує встановлену законом норму.

Доплати для пенсіонерів в Сумській області залежать від кількості повних додаткових років стажу та розміру пенсії.

Як пояснює Пенсійний фонд України, за кожен повний рік страхового стажу понад установлену межу пенсію за віком збільшують на 1%. Проте надбавка має обмеження: її розраховують у межах 1% мінімальної пенсії за віком за кожен додатковий рік.

Який стаж дає право на надбавку

Для людей, яким пенсію призначили після 1 жовтня 2011 року, понаднормовим вважається стаж понад 35 років у чоловіків і понад 30 років у жінок.

Для окремих пенсіонерів, які вийшли на пенсію раніше, діють інші правила. Якщо пенсію призначили до 1 жовтня 2011 року й надалі не перераховували з урахуванням зарплати за нові періоди страхового стажу, надбавку можуть визначати за стаж понад 25 років у чоловіків і понад 20 років у жінок.

Скільки можна отримати у 2026 році

У 2026 році прожитковий мінімум для людей, які втратили працездатність, становить 2595 грн. Тому максимальна надбавка за один повний рік понаднормового стажу в межах установленого обмеження становить 25,95 грн на місяць.

Наприклад, за 10 додаткових років стажу надбавка може сягати 259,50 грн щомісяця. Остаточна сума залежить від розрахунку пенсії та обставин її призначення.

Доплати для пенсіонерів в Сумській області не є окремою регіональною програмою: правила щодо понаднормового стажу діють на загальнодержавному рівні. Для працюючих пенсіонерів розрахунок може враховувати прожитковий мінімум, який діяв на момент призначення виплат; після звільнення можливий перерахунок.