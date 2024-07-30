У цей момент безпрецедентної політичної турбулентності в США Камала Гарріс демонструє вражаючу впевненість, але її удача може швидко закінчитись, пише видання BBC.

Тоні Фабріціо, дослідник передвиборчої кампанії Дональда Трампа, називає це «медовим місяцем Гарріс» — часом, коли позитивні відгуки і піднесений настрій дають демократиці імпульс. Проте, як відомо, медовий місяць не триває вічно, і реалії політики можуть суттєво змінити ситуацію.

Наразі команда Гарріс святкує успіхи, а демократи можуть відчувати невідому емоцію — надію. Водночас республіканці, які спочатку були збентежені заявою Байдена, націлили свій вогонь на нового ймовірного кандидата. Ось три основні напрямки, на які республіканці зосередили свої атаки, а також можливі контрзаходи демократів.

Звинувачення в радикалізмі

Неуспішна кампанія Гарріс на виборах президента у 2020 році добре відома: вона страждала від відсутності чіткої стратегії, внутрішніх конфліктів і незручних інтерв'ю. Під час цієї кампанії вона, як і багато інших кандидатів, різко змістилася вліво, щоб відповідати запитам виборців. У 2019 році Гарріс висловлювала підтримку скасуванню приватного медичного страхування, реформам у поліції та декриміналізації нелегальної імміграції. Тепер її колишні позиції можуть стати для неї проблемою. Республіканці, зокрема Девід МакКормік, кандидат у сенат, вже запускають рекламні кампанії, які згадують про її попередні висловлювання, а Трамп поширює відео, що підкреслює її радикальні погляди.

Прив'язка до політики Байдена

Опитування свідчать, що кампанія Байдена переживає складні часи. Його імміграційна політика не користується популярністю, а економічні проблеми все ще викликають невдоволення виборців. Як віце-президент, Гарріс буде частково відповідати за політику адміністрації, що може бути як позитивом, так і негативом. Республіканці вже почали асоціювати її з невдачами в імміграційній політиці, називаючи її «прикордонною царицею». Гарріс має можливість представити цю ситуацію в новому світлі, сфокусувавшись на майбутньому, а не на минулому.

Атаки на її прокурорську діяльність

На своєму першому мітингу в рамках президентської кампанії Гарріс підкреслила свій досвід роботи прокурором, стверджуючи, що знає тип Дональда Трампа. Однак команда Трампа вже готує удари по її прокурорському досьє, закидаючи їй надмірну жорсткість щодо кримінальних правопорушень. Вони також можуть вказати на випадки, коли Гарріс ухилялася від переслідування, що підриває її позицію.

Фабріціо зазначає, що Гарріс не зможе змінити свою репутацію, і виборці незабаром побачать її як «партнерку Байдена» з «небезпечно ліберальним досвідом». У майбутніх атаках республіканців з'являться нові елементи, і Гарріс має готуватися до них, водночас працюючи над власною ідентичністю кандидата.

Вибір віце-президента може стати критично важливим кроком для формування її іміджу. Обравши більш помірного партнера, вона може зміцнити довіру виборців до своїх намірів. У найближчі тижні боротьба за визначення Гарріс і її політичного курсу вплине на її сприйняття виборцями, що визначить, чи закінчиться її «медовий місяць» невдачею чи успішним союзом на наступні чотири роки.

Джерело: BBC

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