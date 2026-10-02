Початок опалювального сезону 2026 у Харкові залежатиме від погоди — єдиної дати для всіх міст України не існує. Попри російські атаки місто вже цілодобово відновлює мережі та готує додаткове обладнання.

Коли ввімкнуть тепло у Харкові, поки невідомо — єдиної дати початку опалювального сезону в Україні не існує. Рішення про подачу тепла ухвалюють органи місцевого самоврядування, орієнтуючись на погоду в конкретному регіоні.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів №830, опалювальний період має розпочатися не пізніше, ніж після трьох діб, протягом яких середня добова температура повітря становить +8 °C або нижче. За такою самою межею опалення вимикають навесні — коли температура протягом трьох діб перевищує +8 °C.

Початок опалювального сезону 2026 у Харкові насамперед визначає погода. Якщо на початку осені кілька днів буде холодно, а потім знову потеплішає, батареї одразу по всій країні не ввімкнуть.

Як місто готується до зими

Попри постійні російські атаки, Харків уже готується до нового опалювального сезону. Місто відновлює пошкоджені мережі, щоб у будинках якомога швидше з'явилися вода, газ та світло. Про це в ефірі «Ми-Україна» розповів мер Харкова Ігор Терехов, передає Новини.LIVE.

За словами Терехова, місто працює над посиленням енергетичної стійкості та встановленням додаткового обладнання. Йдеться, зокрема, про енергетичні установки, модульні котельні та генераційне обладнання.

«Ми, не закінчуючи минулий опалювальний сезон, починаємо вже готуватися до наступного опалювального сезону. На жаль, це наше життя, на жаль, це наші реалії», — зазначив мер.

Чому деталі тримають у секреті

Міська влада свідомо не розкриває частину інформації про підготовку до зими, оскільки ці подробиці можуть бути використані ворогом. Через війну кожна зима для Харкова залишається серйозним викликом, тому роботи тривають фактично цілодобово.

Раніше Politeka повідомляла, синоптики попередили про короткочасні дощі: прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 1 по 7 жовтня.

Також Politeka повідомляла, доплати для пенсіонерів у Харківській області: у ПФУ розповіли, хто отримає до 570 гривень.