Колишній президент США та кандидат на майбутніх виборах від республіканської партії Дональд Трамп заявив, що попереджав російського лідера Володимира Путіна про те, що вторгнення в Україну буде помилкою.

Про це Трамп заявив під час спільної трансляції на платформі X із її власником Ілоном Маском.

Трамп стверджує, що у нього були добрі стосунки з Путіним.

Трамп розповів, що під час їхніх розмов обговорював із Путіним питання України, яка, за словами Трампа, була для російського лідера надзвичайно важливою.



Він згадує, як говорив Путіну: "я йому сказав - не роби цього. Ти не можеш цього зробити, Володимире".

Екс-президент США впевнений, що Росія почала нарощувати війська на кордоні з Україною саме після того, як він залишив посаду.

Трамп припускав, що Путін використовує це військове нарощування як засіб для переговорів, оскільки, на його думку, російський лідер був вправним переговорником. Проте, з приходом до влади Джо Байдена ситуація змінилася, і Трамп вважає, що деякі висловлювання Байдена, такі як можливість вступу України до НАТО, лише посилили конфлікт. Трамп також зазначив, що Росія історично не погоджувалась з розширенням НАТО на схід.



Крім того, Трамп наголосив, що Росія, незважаючи на свою довгу історію та потужну армію, зіштовхнулася з проблемами на фронті.





Трамп також заявив, що добре знає Путіна та лідера Північної Кореї Кім Чен Ына, описуючи їх як розумних, але злісних людей. Екс-президент неодноразово обіцяв швидко зупинити війну в Україні у разі своєї перемоги на президентських виборах, стверджуючи, що його глибоке розуміння і російського, і українського лідерів дозволить йому оперативно вирішити конфлікт.

Додатково Трамп наголосив, що його підхід до міжнародної політики будується на особистих відносинах та прямих переговорах зі світовими лідерами, що, на його думку, є ключем до вирішення поточних глобальних криз.

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