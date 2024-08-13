Колишній президент США та кандидат на майбутніх виборах від республіканської партії Дональд Трамп заявив, що попереджав російського лідера Володимира Путіна про те, що вторгнення в Україну буде помилкою.

Про це Трамп заявив під час спільної трансляції на платформі X із її власником Ілоном Маском.

Трамп стверджує, що у нього були добрі стосунки з Путіним.

Трамп розповів, що під час їхніх розмов обговорював із Путіним питання України, яка, за словами Трампа, була для російського лідера надзвичайно важливою.

Він згадує, як говорив Путіну: "я йому сказав - не роби цього. Ти не можеш цього зробити, Володимире".

Екс-президент США впевнений, що Росія почала нарощувати війська на кордоні з Україною саме після того, як він залишив посаду.

Дональд Трамп

Трамп припускав, що Путін використовує це військове нарощування як засіб для переговорів, оскільки, на його думку, російський лідер був вправним переговорником. Проте, з приходом до влади Джо Байдена ситуація змінилася, і Трамп вважає, що деякі висловлювання Байдена, такі як можливість вступу України до НАТО, лише посилили конфлікт. Трамп також зазначив, що Росія історично не погоджувалась з розширенням НАТО на схід.

Крім того, Трамп наголосив, що Росія, незважаючи на свою довгу історію та потужну армію, зіштовхнулася з проблемами на фронті.

Дональд Трамп

Трамп також заявив, що добре знає Путіна та лідера Північної Кореї Кім Чен Ына, описуючи їх як розумних, але злісних людей. Екс-президент неодноразово обіцяв швидко зупинити війну в Україні у разі своєї перемоги на президентських виборах, стверджуючи, що його глибоке розуміння і російського, і українського лідерів дозволить йому оперативно вирішити конфлікт.

Додатково Трамп наголосив, що його підхід до міжнародної політики будується на особистих відносинах та прямих переговорах зі світовими лідерами, що, на його думку, є ключем до вирішення поточних глобальних криз.

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