Перед виборами в США політики намагаються знайти причини розбіжностей, які можуть мати критичні наслідки.

У США назріває серйозна політична криза в команді чинного президента Джо Байдена та віце-президентки Камали Гарріс.

Як інформують у світових медіа, напередодні важливих виборів, що відбудуться 5 листопада, між їхніми штабами виникає дедалі більше непорозумінь і напруги.

Наразі команда Байдена, незважаючи на своє бажання, щоб Гарріс здобула перемогу, все ще не може оговтатися від відчуття образи через те, що президент змушений відступити на другий план. Багато старших помічників залишаються незадоволеними та відчувають, що їхнє політичне майбутнє під загрозою. В той же час, команда Гарріс відчуває брак підтримки з боку Білого дому, що не додає впевненості перед виборами.

Яскравим прикладом цих напружених стосунків стало те, як Байден провів імпровізовану прес-конференцію в той час, коли Гарріс мала провести свій захід у Мічигані. Цей вчинок зменшив медіа-освітлення її кампанії, створивши враження, що її кампанія не є пріоритетом для адміністрації. Більше того, Гарріс публічно критикувала губернатора Флориди Рона ДеСантіса за його ігнорування її дзвінка з приводу ураганів, в той час як Байден встиг висловити йому компліменти за співпрацю.

Необхідно зазначити, що незважаючи на це, більшість помічників середньої ланки намагаються активно підтримувати Гарріс. Вони усвідомлюють важливість перемоги для обох кандидатів, проте проблема координації та відсутність єдності між командами все ще залишається.

За інформацією видання The Hill, шанси Гарріс на перемогу в виборах істотно знизилися, досягнувши критичних 51%. Це відбувається на фоні зростання популярності Дональда Трампа, який лідирує в кількох ключових штатах. Трамп зміг закріпити свою позицію, проте експерти зауважують, що зміни в рейтингах можуть бути просто статистичними коливаннями.

Джерело: axios.

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