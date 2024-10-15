Перед выборами в США политики пытаются найти причины разногласий, которые могут иметь критические последствия.

В США назревает серьезный политический кризис в команде действующего президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис.

Как информируют в мировых медиа, накануне важных выборов, которые пройдут 5 ноября, между их штабами возникает все больше недоразумений и напряжений.

Пока команда Байдена, несмотря на свое желание, чтобы Харрис одержала победу, все еще не может оправиться от чувства обиды из-за того, что президент вынужден отступить на второй план. Многие старшие помощники остаются недовольны и чувствуют, что их политическое будущее под угрозой. В то же время команда Харрис испытывает недостаток поддержки со стороны Белого дома, что не придает уверенности перед выборами.

Ярким примером этих напряженных отношений стало то, как Байден провел импровизированную пресс-конференцию в то время, когда Харрис должна была провести свое мероприятие в Мичигане. Этот поступок уменьшил медиа освещение ее кампании, создав впечатление, что ее кампания не является приоритетом для администрации. Более того, Харрис публично критиковала губернатора Флориды Рона ДеСантиса за его игнорирование ее звонка по поводу ураганов, в то время как Байден успел выразить ему комплимент за сотрудничество.

Необходимо отметить, что, несмотря на это, большинство помощников среднего звена пытаются активно поддерживать Харрис. Они отдают себе отчет в важности победы для обоих кандидатов, однако проблема координации и отсутствие единства между командами все еще остается.

По информации издания The Hill, шансы Харрис на победу в выборах существенно снизились, достигнув критических 51%. Это происходит на фоне роста популярности Дональда Трампа, лидирующего в нескольких ключевых штатах. Трамп смог закрепить свою позицию, однако эксперты отмечают, что изменения в рейтингах могут быть просто статистическими колебаниями.

Джерело: axios.

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