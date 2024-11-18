Зусилля новообраного президента США Дональда Трампа щодо мирних переговорів між Україною та росією все більше знаходять відгук у європейських лідерів.

Європа, занепокоєна можливою втратою американської допомоги, переглядає свою стратегію підтримки України.

На думку аналітиків Інституту вивчення війни, час грає проти Києва, тоді як Москва укріплює свої позиції.

Європейські уряди, хоч і заявляють про підтримку України "доки це буде потрібно", готуються до можливих змін у політиці Вашингтона. Зокрема, обговорюються сценарії, що включають скорочення військової допомоги Україні. На зустрічах у європейських столицях все частіше звучить думка про необхідність дипломатичного вирішення конфлікту.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на ці тенденції, заявив, що будь-яке припинення вогню не повинно стати шансом для росії переозброїтися.

"Це саме те, чого Путін давно хотів: послабити ізоляцію Росії та проводити переговори, які ні до чого не приведуть. Як він це робив протягом десятиліть", - зазначає глава держави.

Тим часом європейські столиці оцінюють можливість зрушення в переговорному процесі. Франція, Німеччина та Італія занепокоєні тим, чи вистачить ресурсів для заміни американської допомоги. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, відомий своїми проросійськими поглядами, вже давно закликає до якнайшвидшого завершення війни.

Дипломати також застерігають, що переговори, навіть за участі США, можуть привести до нових викликів. Зокрема, Москва вимагає визнання "територіальних реалій", що неприйнятно для Києва. Європейські лідери побоюються, що поступки росії з боку Трампа можуть створити нові загрози для безпеки в регіоні.

Джерело: wsj.

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