Мирні переговори між Україною та рф можуть відбутися вже в 2025 році, однак можливість укласти угоду, здатну зупинити агресію, залишатиметься під питанням.

Переговори можуть виявитися "крихкими", якщо новообраний президент США Дональд Трамп припуститься низки серйозних помилок.

Про це каже політичний аналітик з RAND Corporation Пол Кормарі в коментарі виданню Business Insider. Він зазначає, що основна проблема - відсутність сильних гарантій безпеки для України, що може призвести до "крихкості" потенційного перемир'я.

"Міцна угода обов'язково має містити зміцнення [України] і підтримку [її] позиції, щоб переконливо стримувати росію від нових спроб",- наголошує експерт.

Він також додав, що росія "бере по крупиці" та поступово захоплює українські території. Тому, за словами експерта, мирна угода без належних гарантій безпеки не здатна стримати росію від нових військових кроків.

Росія також неодноразово заявляла, що готова до мирних переговорів лише за умови, що Україна відмовиться від вступу до НАТО. Цю вимогу, як зазначають журналісти, можна буде виконати, якщо Трамп надасть своїм підписом таку угоду. Помічники майбутнього президента США вже озвучили ідею, що Україна може залишитися позаблоковою, тобто нейтральною, на користь мирного процесу.

Однак деякі аналітики вважають, що саме така поступка може призвести до нових загроз для незалежності України, оскільки до 2014 року Україна була нейтральною, і це не зупинило росію від захоплення її територій.

Як варіант розвитку подій, деякі експерти пропонують укладення угоди про безпеку, яка передбачала б посилення військової присутності європейських союзників України або ж збільшення військових можливостей самої України через фінансування з боку США. В такому разі можна уникнути нових атак з боку росії та зміцнити оборону країни.

Джерело: businessinsider.

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