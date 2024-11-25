Ультранаціоналіст Келін Георгеску, який з'явився на політичній арені буквально "з нізвідки", наразі лідирує в першому турі, згідно з попередніми результатами, що охоплюють понад 99,9% голосів.

За даними екзит-полів, Георгеску набирає 22,93% голосів, випереджаючи прем’єр-міністра лівоцентристської партії Марселя Чолаку (19,16%) та реформістку Олену Ласконі (також 19,16%). Інший правий кандидат Джордж Сіміон зупиняється на 13,87%. Спочатку прогнози вказували на те, що Ласконі може пройти до другого туру, однак Георгеску набрав підтримку, що може кардинально змінити румунську політику.

35-річний Георгеску, який зробив ставку на економічний націоналізм та критичне ставлення до ЄС і НАТО, пояснив свій успіх як "дивовижне пробудження" румунського народу. Він наголосив на необхідності зменшення залежності від імпорту, підтримки місцевих фермерів та відновлення внутрішнього виробництва. Своєю кампанією Георгеску зумів залучити молодь, використовуючи соцмережі, зокрема TikTok.

Його заяви щодо політики НАТО та росії викликали значний резонанс. Георгеску неодноразово висловлював симпатії до культури росії та навіть критикував розташування американського протиракетного щита в Румунії, що додатково погіршило його імідж у західних країнах. Крім того, він зіткнувся з критикою за свої висловлювання на підтримку фашистських рухів 20-го століття, однак відкидає звинувачення в антисемітизмі.

Вибори можуть мати далекосяжні наслідки для політичної ситуації в Румунії. Наступний тур відбудеться 8 грудня, після парламентських виборів, що мають пройти наступної неділі.

Джерело: politico.

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