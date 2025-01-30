Проросійський політик Келін Джорджеску під час дискусії з журналістом Іоном Кристою відкрито заявив, що Україна — це "вигадана держава", а її поділ між сусідніми країнами "неминучий".

Румунський політик висловив своє бачення того, як можуть змінитися кордони, і навіть зазіхнув на частину українських територій.

Як пише ТСН, ультраправий проросійський політик заявив, що в майбутньому Україну точно поділять між собою інші держави.

"Світ змінюється. Кордони змінюватимуться. Більше того – якщо кордони зміняться, то де будемо ми? У нас є Північна Буковина – інтерес. У нас є Буджак, у нас є Північний Марамуреш – правильно? Від колишнього... як воно називалося... Закарпаття! Є ще угорці... Львів, який залишиться з поляками, і Малоросія..." – заявив Келін Джорджеску.

Він додав, що поділ України - неминучий.

"На сто відсотків, так і буде. У них немає іншого шляху! Україна — це вигадана держава. Це Українська Радянська Соціалістична Республіка!" - додав політик.

Нагадаємо, що політик давно відомий своїми проросійськими поглядами і підтримкою ідеї обмеження допомоги Україні. Зокрема, у грудні 2024 року, коли він був кандидатом у президенти Румунії, Джорджеску пропонував заборонити експорт українського зерна через Румунію і припинити військову допомогу Україні.

Раніше Politeka також писала, що Румунія пережила найбільшу політичну кризу за останні 35 років після того, як Конституційний суд скасував результати першого туру президентських виборів, де лідером опитувань став ультранаціоналіст Келін Джорджеску.

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