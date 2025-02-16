Ліва партія Німеччини переживає несподіване піднесення менш ніж за два тижні до позачергових виборів, що мають відбутися 23 лютого. Партія сподівається подолати 5% бар'єр, який дозволить їй пройти до Бундестагу, повідомляє Politeka.net .

Про це повідомляє Politico. За інформацією, опублікованою Der Spiegel, з початку цього року Ліва партія залучила майже 23 500 нових членів. Це дозволило загальній кількості членів партії досягти рекордних 81 200, що є найвищим показником з 2009 року. Вражаюче зростання партії відбулося на фоні мобілізації лівих виборців, які виступають проти, на їхню думку, правого зсуву в німецькій політиці.

"Люди хочуть більш чесної, справедливої політики. Вони знають, що можуть на нас покластися", - зазначив співголова партії "Лівих" Ян ван Акен.

Лідери "Лівих" заявляють, що цей приплив нових членів відображає зростання занепокоєння щодо політичного курсу країни, оскільки консервативні сили набирають обертів напередодні виборів. Особливо відзначаються молоді люди та жінки серед нових членів партії. Це надає "Лівим" потенційний імпульс серед прогресивних виборців, що дає їм шанс зміцнити свої позиції на політичній арені. Партія, яка в останні роки мала проблеми з внутрішніми розбіжностями та слабкими результатами опитувань, тепер сподівається, що цей сплеск підтримає їхню боротьбу на виборах.

Зараз Ліва партія має в середньому 5% підтримки в опитуваннях, що дозволяє їй подолати прохідний бар'єр і пройти до Бундестагу. Однак її шлях до перемоги залишається невизначеним через конкуренцію з боку лівопопулістського "Альянсу Сари Вагенкнехт". "Лівим" доведеться переконати виборців, що вони можуть запропонувати надійну альтернативу на національній політичній арені, пише Politeka.

Електоральна ситуація в Німеччині частково відображає загальноєвропейський і загалом західний тренд до корекції суспільних настроїв праворуч. Соціологія фіксує тривале та беззаперечне лідерство правоконсервативного блоку ХДС/ХСС, якому пророкують 30–32% підтримки. Друге місце досить впевнено займає вкрай права Альтернатива для Німеччини (AfD). Останні опитування дають їй 20-22% голосів виборців. До того ж є деяка тенденція зростання рейтингів AfD порівняно з другою половиною 2024 року.

Третє місце з показником 15–16% вже тривалий час стабільно утримує керівна поміркована ліва Соціал-демократична партія (СДПН).

Джерело: politico.

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