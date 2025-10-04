Нова система оплати проїзду у Волинській області робить послугу доступною і зручною для мешканців.

У Ковелі з 1 жовтня запровадили нову систему оплати проїзду у Волинській області, повідомляє Politeka.

Відповідно до інформації з сайту громади, приміський автобусний маршрут №127 «Люблинець – Ковель» тепер забезпечує пільгові перевезення громадян до міського кладовища. Скористатися послугою можуть лише ті громадяни, які мають на це право відповідно до чинного законодавства.

Рейси з привокзальної площі міста відправляються щогодини з 06:30 до 18:30, а з зупинки «Кладовище» – з 07:10 до 19:10. Такий графік руху дозволяє мешканцям зручно планувати поїздки та забезпечує регулярне сполучення між містом та кладовищем.

Запровадження пільгових перевезень стало результатом ініціативи громади: ковельчани звернулися до міської влади з проханням зробити доступ до цвинтаря зручнішим і організованим. Міська адміністрація відреагувала на це звернення та разом з обласною владою розробила необхідний алгоритм дій для реалізації проєкту.

На вересневій сесії міської ради ухвалено рішення, яке передбачає відшкодування коштів перевізникам за здійснення соціально важливих перевезень пільгових категорій громадян на приміських маршрутах. Це дозволяє підтримати приватних перевізників та гарантує громадянам безперешкодний доступ до пільгових поїздок.

Отже, нова система оплати проїзду у Волинській області забезпечує організовані перевезення громадян пільгових категорій до міського кладовища та компенсує витрати перевізників, що робить послугу доступною і зручною для мешканців.

