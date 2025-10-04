Новая система оплаты проезда в Волынской области делает услугу доступной и удобной для жителей.

В Ковеле с 1 октября была введена новая система оплаты проезда в Волынской области, сообщает Politeka.

Согласно информации с сайта общины, пригородный автобусный маршрут №127 «Люблинец – Ковель» теперь обеспечивает льготные перевозки граждан в городское кладбище. Воспользоваться услугой могут только граждане, имеющие на это право в соответствии с действующим законодательством.

Рейсы с привокзальной площади города отправляются ежечасно с 06:30 до 18:30, а с остановки «Кладбище» – с 07:10 до 19:10. Такой график движения позволяет жителям удобно планировать поездки и обеспечивает регулярное сообщение между городом и кладбищем.

Введение льготных перевозок стало результатом инициативы общины: ковельчане обратились к городским властям с просьбой сделать доступ к кладбищу более удобным и организованным. Городская администрация отреагировала на это обращение и вместе с областными властями разработала необходимый алгоритм действий для реализации проекта.

На сентябрьской сессии городского совета было принято решение, предусматривающее возмещение средств перевозчикам за осуществление социально важных перевозок льготных категорий граждан на пригородных маршрутах. Это позволяет поддержать частных перевозчиков и гарантирует гражданам беспрепятственный доступ к льготным поездкам.

Итак, новая система оплаты проезда в Волынской области обеспечивает организованные перевозки граждан льготных категорий в городское кладбище и компенсирует расходы перевозчиков, что делает услугу доступной и удобной для жителей.

