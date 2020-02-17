Співачка Анастасія Кумейко, яка ввыступала раніше в складі групи Nikita, оголилася перед камерою

Вона позує на фото навпроти вікна, повернувшись боком до світла. Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

"На зарядці», - йдеться в повідомленні під фото.

На опублікованому знімку Кумейко позує з голими плечима і без макіяжу, а на її обличчя і тіло падають тіні від жалюзі.

Також на її шиї висить золота прикраса у вигляді ключа, а в носі красується сергійко.

В коментарях шанувальники Анастасії Кумейко позаигрывали з нею і подарували кілька компліментів.

«Так ти на сонячних батареях працюєш», «Відмінний спосіб», «Сонце люблять більшість!», «Голенька?», «для зарядки», «Сонячні ванни ☀️ Браво, Нана», «Зараз Чахну», «Краса!!!», – написали в мережі користувачі.

Нагадаємо, що раніше Кумейко засвітила на камеру своє головне достоїнство. На попередньому опублікованому знімку Кумейко позує з відкритою кофтою, оголивши на камеру розкішні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

"Шикарна", "Не зітхнути не видихнути", "Бомба", "размерчік що треба", "на це можна дивитися вічно", "ти чарівна", "А мені такі фото подобаються, не особливо є до чого причепитися!!! Гарного настрою", - пишуть вони.

Раніше ми писали, що виконавиця Анастасія Кумейко, яка раніше входила в групу Nikita, порадувала фанатів новими відвертими знімками.

Так, співачка позує у надзвичайно відвертій сукні, яке практично повністю оголює її головну гордість. При цьому сама Кумейко елегантно заграє на камеру, відіграючи емоцію невинності.

Проте її прихильники були безмовні – кадрами зірка поділилася у себе в історії в instagram.

Також ми писали про те, що Кумейко показала своє тіло на дивані в одному топі, який ефектно підкреслює її форми. Сама співачка активно заграє на камеру. Як можна помітити, тіло дівчини прикриває лише гарна накидка.

Також варто зауважити, що кадри були зроблені в чорно-білому кольорі.

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