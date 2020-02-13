Певица Анастасия Кумейко, которая раньше входила в группу Nikita, показала роскошное тело на откровенной фотосессии
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
Так, Кумейко элегантно разлеглась на диване в одном топе, который эффектно подчеркивает ее формы. Сама певица активно заигрывает на камеру. Как можно заметить, тело девушки прикрывает лишь красивая накидка.
Также стоит заметить, что кадры были сделаны в черно-белом цвете.
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А поскольку кадры она выбросила у себя в Сторис, ее поклонники были лишены возможности что-либо сказать.
Ранее мы писали, что исполнительница Анастасия Кумейко, которая раньше входила в группу Nikita, порадовала фанатов новыми откровенными снимками.
Так, певица позирует в чрезвычайно откровенном платье, которое практически полностью оголяет ее главную гордость. При этом сама Кумейко элегантно заигрывает на камеру, отыгрывая эмоцию невинности.
Однако ее поклонники были безмолвны – кадрами звезда поделилась у себя в Сторисе.
До этого Кумейко позировала в коротком черном платье. Можно сразу заметить, что Анастасия решила не надевать белье. На фото хорошо видны идеальные ноги певицы. Образ исполнительница дополнила интересным макияжем и собранными в хвост волосами. Кумейко в этот раз сидела на пуфике, а на фоне можно увидеть штору, кресло и других людей.
Фанаты не смогли оценить снимок или написать под ним комментарии. Все из-за того, что фото было опубликовано в сторис Инстаграма, где такая функция отсутствует.
Напомним, экс-Nikita раздвинула ноги и показала свою гордость прямо среди улицы
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