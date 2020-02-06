Певица Анастасия Кумейко, которая раньше входила в группу Nikita, порадовала поклонников новой откровенной выходкой
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Дома, в шторах, советую такое не повторять. Я такого не ожидала от себя», - говорится в сообщении.
Уточним, что на снимке Кумейко в полупрозрачном наряде занимается йогой в воздухе, демонстрируя идеальное тело и растяжку. Однако, ее поклонники остались безмолвны – кадр звезда опубликовала в Сторис.
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Как сообщалось ранее, известная украинская певица Анастасия Кумейко, экс-солистка Nikita, а сейчас DJ NANA, показала новый образ у себя на страничке в Инстаграм
На фото Кумейко позирует в длинных черных сапогах, свитере и шортах. Волосы в этот раз Анастасия распустила. На фоне можно увидеть большой стул со спинкой, а по бокам сухие растения. Певица решила отвести взгляд от камеры в бок.
"Маскируюсь под хорошую девочку", - подписала кратко пост Кумейко.
Фанаты успели поставить более 900 лайков и написали несколько комментариев:
"Надолго, Настя?", "Это прекрасно", "Не надо маскироваться, красавица, вы великолепны в любом образе,главное что у вас в сердце и душе!", "Ты самая хорошая девочка", "Nana огонь".
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