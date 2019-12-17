Забути цифровий пароль або ключ може кожен з нас, тому деякі виробники телефонів, зокрема компанія Google, придумали кілька способів, як врятувати улюблений гаджет. Є «м'які» і «жорсткі способи» розблокування.

Стильний "Самсунг", традиційний "Леново", кнопковий дідусь "Нокіа", і навіть яблучний iPhone, всіх їх об'єднує можливість захистити інформацію з допомогою паролів. Але іноді ці паролі і графічні ключі забуваються - і ми втрачаємо доступ до свого телефону. Але не варто засмучуватися раніше часу і думати, що світить однозначна перепрошивка, є способи, як зробити все менш болісно.

Розблокування телефонів на системі Android

Більшість сучасних телефонів працює саме на даній операційній системі, тому гайд з цього розділу повинен допомогти більшості читачів запустити свій заблокований гаджет. Відразу варто відзначити, що "безболісно" відключити блокування можна тільки в тому випадку, якщо смартфон знаходиться в руках господаря.

Отже, перший спосіб — функція Smart Lock. Якщо вона активована, то зможе зняти блокування з екрану при виконанні навіть однієї передбаченої умови. Наприклад, при підключенні пристрою по Bluetooth каналу. На жаль, якщо «Смарт Лок» не був налаштований, то він виявиться неспроможним допомогти.

Другий спосіб — акаунт Google. Якщо у вас «Андроїд» до версії 5.0 Lollipop, то обійти блокування можна за допомогою каналу «Гугл». Для цього потрібно:

щоб телефон був підключений до мережі Інтернет;

ввести невірний пароль близько п'яти разів, дочекавшись напису: «Забули пароль?» (може вискочити інше подібне повідомлення), натискаємо на нього;

вводимо у вікні логін і пароль від «Гугл» аккаунта, який є основним на смартфоні;

після входу міняємо старий пароль на новий, відключаємо функцію або вибираємо інший спосіб блокування.

Якщо обліковий запис Google теж успішно забутий, відновити інформацію в голові можна на найближчому комп'ютері або телефоні. Для цього користуємося тим же способом: намагаємося потрапити на свою сторінку в «Гуглі». Клікаємо на «Забув пароль», йдемо по інструкції, яку запропонувала система підказок.

Третій спосіб збити блокування — скористатися сервісом виробника свого смартфону. Ряд брендів пропонує власникам гаджетів додаткові способи скидання "забутих" паролів. Так, у «Самсунг» функціонує сервіс Find My Mobile, який допоможе усунути графічні ключі, PIN-коди, і навіть відбитки пальців (всяке буває). Але знову ж таки, щоб скористатися сервісом, мобільний повинен підтримувати його і перебувати в режимі онлайн (бути підключеним до Інтернету). Більш того, телефон потрібно зв'язати з аккаунтом Samsung. Для розблокування знадобиться комп'ютер або інший мобільний.

Якщо всі умови дотримані, переходимо до розблокування «Самсунга»:

шукаємо свій сервіс і реєструємося на ньому;

заходимо в розділ віддаленого блокування/розблокування;

клікаємо на «Розблокувати мій пристрій»;

готово, чекаємо поки на екрані відобразиться успішність операції.

Інший приклад — телефони компанії Sony. Для своїх Xperia вони створили дуже зручний спосіб розблокування, скористатися яким можна на панелі екстреного виклику «Смартфона»: введіть такий набір символів — *#*#7378423#*#* і натисніть на кнопку виклику. Як результат даної операції повинен відкритися розділ Service Test. Серед представлених там пунктів потрібно буде вибрати NFC→Dag Test. В кінці необхідно буде натиснути кнопку «Додому». Готово, телефон повинен повернутися в звичайний режим роботи.

Як скинути телефон до заводських налаштувань

Якщо телефон заблокований, пароль забули, зламати не виходить, відновити систему теж, що ж робити? Коли немає інших варіантів, доводиться вдаватися до кардинальних заходів — скидання до заводських налаштувань з видаленням всієї інформації. Якщо немає резервної копії, всі файли будуть знищені.

Важливо: якщо на смартфоні знаходиться дуже важлива інформація, можна спробувати знайти майстра, який зможе її зберегти. Деякі сервіс-центри (Київ та інші великі міста такими точно оснащені), напевно зможуть вам допомогти! Краще всього шукати мережу центрів саме свого бренду, наприклад, «Астро», або «Самсунг». Ціна таких послуг не настільки велика, щоб втрачати інформацію.

Отже, щоб відновити заводські налаштування на «Андроїді», необхідно дізнатися яка модель телефону і подивитися в Інтернеті комбінацію клавіш для входу в службове меню. Далі потрібно прибрати карту пам'яті з гаджету і задіяти знайдені команди. Після входу в налаштування телефону необхідно:

вибрати Recovery;

клікнути на Wipe data/factory reset;

далі телефон скине конфігурації самостійно.

Якщо ж таких команд немає, варто вивчити більш детально особливості своєї моделі телефону (комбінації бувають різні).

Як результат, телефон повинен відновити основні налаштування, з'явиться заводська конфігурація. Розблокований телефон варто синхронізувати, наприклад, з Google, щоб подібна історія більше не повторювалася.

Способи розблокування iPhone

З «Айфоном» все сумніше, в будь-якому випадку доведеться скидати телефон до заводських налаштувань, відповідно, стираючи всі дані. Відновити втрачені файли (фото, відео, аудіо), контакти, карти, повідомлення, календар, нотатки та інформацію про покупки в iTunes і App Store можна, якщо є резервна копія «Айфон», раніше була проведена синхронізація телефону з комп'ютером або системою iCloud.

Щоб здійснити скидання налаштувань на «Айфоні» знадобиться iCloud або iTunes. Перший метод буде ефективним, якщо користувач раніше включав на телефоні функцію «Знайти iPhone». Щоб реалізувати другий спосіб знадобиться USB-кабель, а також комп'ютер, на якому встановлений iTunes.

Як скинути налаштування iPhone до заводських з використанням iCloud:

спочатку варто перевірити, чи включена функція пошуку «Айфона» (підключаємо його до Інтернету, входимо з комп'ютера в особистий кабінет Apple ID на сторінці iCloud, знаходимо іконку «Знайти iPhone», натискаємо на неї), якщо є поруч iPad, iPod touch або будь-який інший «Айфон», можна замість сайту зайти в стандартний додаток «Знайти iPhone»;

знаходимо свій телефон в додатку, якщо він там не відобразився, значить функція не підключена, якщо з'явився, значить діємо далі: вибираємо його в переліку «Всі пристрої» на веб-ресурсі iCloud;

далі потрібно «Стерти iPhone» і слідувати простим підказкам системи.

Як «обнулити» iPhone через iTunes. Першим ділом підключаємо заблокований гаджет до комп'ютера, на який встановлена програма iTunes. У тому випадку, якщо раніше ви здійснювали синхронізацію «Айфона» з даним комп'ютером, натискаємо на іконку телефону в iTunes. Відкриється вікно меню, повторюємо синхронізацію і створюємо нову резервну копію гаджета на комп'ютері. Після клацаємо на «Відновити копії…». Далі проста інструкція підкаже кроки.

Якщо синхронізація з iTunes ніколи не здійснювалася, або iTunes також хоче пароль, то, найімовірніше, зробити свіженьку резервну копію не вийде. При цьому, скидання здійснити вдасться, а відновлення пристрою доведеться робити зі старих копій (у разі їх наявності). Щоб примусово відновити «Айфон» буде потрібно:

Перезапустити телефон (на версіях 6s Plus) необхідно утримувати кнопку «Додому» і верхню (або бічну кнопку протягом 10 і більше секунд, поки не засвітиться екран відновлення. Для iPhone 7 і 7 Plus потрібно скористатися комбінацією: клавіша зменшення гучності і бічна кнопка. Для вісімок система інша: затискаємо і тут же відпускаємо кнопку збільшення гучності, потім відразу повторюємо таку ж операцію з кнопкою зменшення гучності, після чого затискаємо бічну клавішу.

(на версіях 6s Plus) необхідно утримувати кнопку «Додому» і верхню (або бічну кнопку протягом 10 і більше секунд, поки не засвітиться екран відновлення. Для iPhone 7 і 7 Plus потрібно скористатися комбінацією: клавіша зменшення гучності і бічна кнопка. Для вісімок система інша: затискаємо і тут же відпускаємо кнопку збільшення гучності, потім відразу повторюємо таку ж операцію з кнопкою зменшення гучності, після чого затискаємо бічну клавішу. У діалоговому вікні відновлення натиснути « Відновити », слідувати вказівкам iTunes.

« », слідувати вказівкам iTunes. У випадку, якщо телефон покине режим відновлення, а iTunes ще буде завантажувати файли з Інтернету, доведеться знову здійснити примусовий перезапуск (повернути «Айфон» в режим відновлення).

Ці інструкції працюють і з iPad.

Відповіді на найпоширеніші запитання (FAQ)

Що робити, якщо випадково заблокував чужий телефон? Спробувати згадати пароль. Якщо це не варіант, можна звернутися за допомогою в найближчу майстерню. Якщо грошей на процедуру немає або спеціаліст наполягає на знищенні даних, потрібно звертатися до власника гаджета і вказати на проблему, але перед цим, варто ознайомитися зі способами вирішення проблеми.

Як видалити ключ, якщо всі варіанти не підходять, чи є альтернативи? Якщо навіть прошивка не варіант, є ряд «народних методів». Щоб їх знайти, варто покопатися по форумах. Один з таких методів: спробувати зателефонувати собі з іншого телефону, зняти трубку, згорнути вікно дзвінка кнопкою «Додому» і далі змінювати налаштування.

Що означає «прошити» телефон? Якщо по-простому, це схоже з перевстановлення Windows на комп'ютері. Тобто, заміна програмного забезпечення пристрою.

Що робити, якщо людина не забула пароль, але потрапити до себе в телефон не може? Цілком імовірно, що в систему потрапив вірус, чи хтось вирішив пожартувати. В цьому випадку є кілька варіантів виходу: трохи почекати, поки жартівник заспокоїться, звернутися до майстра (якщо це точно не жарт, то варто це зробити якомога швидше, щоб зловмисники не встигли скористатися ситуацією, вимикаємо телефон). Варто також переконатись, чи правильно вводиться пароль, раптом якась кнопка залипла, не працює тачскрін або вводиться зайвий символ.

З'явився напис «разблокуй телефон за гроші»? Однозначна робота шахраїв. Для початку вимкніть телефон, і зверніться до фахівців найближчого сервісного центру.