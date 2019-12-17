Забыть цифровой пароль или графический ключ может каждый из нас, поэтому некоторые производители телефонов, в частности компания Google, придумали несколько способов, как спасти любимый гаджет. Есть «мягкие» и «жесткие способы» разблокировки.

Стильный "Самсунг", традиционный "Леново", кнопочный дедушка "Нокиа", и даже яблочный iPhone, всех их объединяет возможность защитить информацию с помощью паролей. Но иногда эти пароли и графические ключи забываются - и мы теряем доступ к своему телефону. Но не стоит расстраиваться раньше времени и думать, что светит однозначная перепрошивка, есть способы, как сделать все менее болезненно.

Разблокировка телефонов на системе Android

Большинство современных телефонов работает именно на данной операционной системе, поэтому гайд из этого раздела должен помочь большинству читателей запустить свой заблокированный гаджет. Сразу стоит отметить, что "безболезненно" отключить блокировку можно только в том случае, если смартфон находится в руках хозяина.

Итак, первый способ — функция Smart Lock. Если она активирована, то сможет снять блокировку с экрана при выполнении даже одного предусмотренного условия. Например, при подключении конкретного устройства по Bluetooth каналу. К сожалению, если «Смарт Лок» не был настроен, то он окажется бесполезным.

Второй способ — аккаунт Google. Если у вас «Андроид» до версии 5.0 Lollipop, то обойти блокировка можно посредством канала «Гугл». Для этого нужно:

чтобы телефон был подключен к сети Интернет;

ввести неверный пароль около пяти раз, дождавшись надписи: «Забыли пароль?» (может выскочить другая подобная надпись), кликаем на нее;

вводим в появившемся окне логин и пароль от «Гугл» аккаунта, который является основным на смартфоне;

после входа меняем старый пароль на новый, отключаем функцию или выбираем другой способ блокировки.

Если Google аккаунт тоже успешно забыт, восстановить информацию в голове можно на ближайшем компьютере или телефоне. Для этого пользуемся тем же способом: пытаемся попасть на свою страницу в «Гугле». Кликаем на «Забыл пароль», идем по инструкции, которую предложила система в подсказках.

Третий способ сбить блокировку — воспользоваться сервисом производителя своего смартфона. Ряд брендов предлагает владельцам гаджетов дополнительные способы сброса забытых паролей. Так, у «Самсунга» функционирует сервис Find My Mobile, который поможет устранить графические ключи, PIN-коды, и даже отпечатки пальцев (всякое бывает). Но опять же таки, чтобы воспользоваться сервисом, мобильный должен поддерживать его и находиться в режиме онлайн (быть подключенным к Интернету). Более того, телефон нужно связать с аккаунтом Samsung. Для разблокировки понадобится компьютер или другой мобильный.

Если все условия соблюдены, переходим к разблокировке «Самсунга»:

ищем свой сервис и регистрируемся на нем;

заходим в раздел удаленной блокировки/разблокировки;

кликаем на «Разблокировать мое устройство»;

готово, ждем пока на экране отобразится успешность операции.

Другой пример — телефоны компании Sony. Для своих Xperia они создали очень удобный способ разблокировки, воспользоваться которым можно на панели экстренного вызова «Смартфона»: введите такой набор символов — *#*#7378423#*#* и нажмите на кнопку вызова. Как результат данной операции должен открыться раздел Service Test. Среди представленных там пунктов нужно будет выбрать NFC→Dag Test. В конце необходимо будет нажать кнопку «Домой». Готово, телефон должен вернуться в стандартный режим работы.

Как сбросить телефон до заводских настроек

Если телефон заблокировался, пароль забыли, взломать не получается, восстановить систему тоже, что же делать? Когда нет уже других вариантов, приходится прибегать к кардинальным мерам — сброс до заводских настроек с удалением всей информации. Если нет резервной копии, все файлы уничтожатся.

Важно: если на смартфоне находится очень важная информация, можно попробовать найти мастера, который сможет ее сохранить. Некоторые сервис-центры (Киев и другие крупные города такими точно оснащены), наверняка смогут вам помочь! Лучше всего искать сеть центров именно своего бренда, например, «Астро», или «Самсунг». Цена таких услуг не столь велика, чтобы терять информацию.

Итак, чтобы восстановить заводские настройки на «Андроиде», необходимо узнать какая модель телефона и посмотреть в Интернете комбинацию клавиш для входа в служебное меню. Далее нужно убрать карту памяти с гаджета и задействовать найденные команды. После входа в настройки телефона необходимо:

выбрать Recovery;

кликнуть на Wipe data / factory reset;

далее телефон сбросит конфигурации самостоятельно.

Если же таких команд нет, стоит изучить более детально особенности своей модели телефона (комбинации бывают разные).

Как результат, телефон должен восстановить основные настройки, появится заводская конфигурация. Разблокированный телефон стоит синхронизировать, например, с Google, чтобы подобная история больше не повторялась.

Способы разблокировки iPhone

С «Айфоном» все более печально, в любом случае придется сбрасывать телефон до заводских настроек, соответственно, стирая все данные. Восстановить утерянные файлы (фото, видео, аудио), контакты, карты, сообщения, календари, заметки и информацию о покупках в iTunes и App Store можно, если есть резервная копия «Айфон», ранее была проведена синхронизация телефона с компьютером или системой iCloud.

Чтобы осуществить сброс настроек на «Айфоне» понадобится iCloud или iTunes. Первый метод будет эффективным, если пользователь ранее включал на телефоне функцию «Найти iPhone». Чтобы реализовать второй способ потребуется USB-кабель, а также компьютер, на котором установлен iTunes.

Как сбросить настройки iPhone до заводских с использованием iCloud:

изначально стоит проверить, включена ли функция поиска «Айфона» (подключаем его к Интернету, входим с компьютера в личный кабинет Apple ID на странице iCloud, находим иконку «Найти iPhone», кликаем на нее), если есть рядом iPad, iPod touch или любой другой «Айфон», можно вместо сайта зайти в стандартное приложение «Найти iPhone»;

находим свой телефон в приложении, если он там не отобразился, значит функция не подключена, если появился, значит действуем далее: выбираем его в перечне «Все устройства» на веб-ресурсе iCloud;

далее нужно «Стереть iPhone» и следовать простым подсказкам системы.

Как «обнулить» iPhone через iTunes. Первым делом подключаем заблокированный гаджет к компьютеру, на который установлена программа iTunes. В том случае, если ранее вы осуществляли синхронизацию «Айфона» с данным компьютером, кликаем на иконку телефона в iTunes. Откроется окно меню, повторяем синхронизацию и создаем новую резервную копию гаджета на компьютере. После щелкаем на «Восстановить из копии…». Далее простая инструкция подскажет шаги.

Если синхронизация с iTunes никогда не осуществлялась, или iTunes также хочет пароль, то, вероятнее всего, сделать свеженькую резервную копию не получится. Но при этом, сброс осуществить получится, а восстановление устройства придется делать из старых копий (в случае их наличия). Чтобы принудительно восстановить «Айфон» потребуется:

Перезапустить телефон (на версиях до 6s Plus) необходимо удерживать кнопку «Домой» и верхнюю (или боковую) кнопку в течение 10 и более секунд, пока не засветится экран восстановления. Для iPhone 7 и 7 Plus потребуется воспользоваться комбинацией: клавиша снижения громкости и боковая кнопка. Для восьмерок система другая: зажимаем и тут же отпускаем кнопку увеличения громкости, затем сразу повторяем такую же операцию с кнопкой уменьшения громкости, после чего зажимаем боковую клавишу.

(на версиях до 6s Plus) необходимо удерживать кнопку «Домой» и верхнюю (или боковую) кнопку в течение 10 и более секунд, пока не засветится экран восстановления. Для iPhone 7 и 7 Plus потребуется воспользоваться комбинацией: клавиша снижения громкости и боковая кнопка. Для восьмерок система другая: зажимаем и тут же отпускаем кнопку увеличения громкости, затем сразу повторяем такую же операцию с кнопкой уменьшения громкости, после чего зажимаем боковую клавишу. В появившемся диалоговом окне восстановления нажать « Восстановить », следовать указаниям iTunes.

« », следовать указаниям iTunes. В случае, если телефон покинет режим восстановления, а iTunes еще будет загружать нужные файлы из Интернета, придется снова осуществить принудительный перезапуск (вернуть «Айфон» в режим восстановления).

Эти инструкции работают и с iPad.

Ответы на самые распространенные вопросы (FAQ)

Что делать, если случайно заблокировал чужой телефон? Попробовать вспомнить пароль. Если это не вариант, можно обратиться за помощью в ближайшую мастерскую. Если денег на процедуру нет или специалист настаивает на уничтожении данных, нужно обращаться к хозяину гаджета и указать на проблему, но перед этим, стоит ознакомиться со способами решения проблемы.

Как удалить графический ключ, если все варианты не подходят, есть ли альтернативы? Если даже прошивка не вариант, есть ряд «народных методов». Чтобы их найти, стоит покопаться по форумах. Один из таких методов: попробовать позвонить себе из другого телефона, снять трубку, свернуть окно звонка кнопкой «Домой» и дальше менять настройки.

Что значит «прошить» телефон? Если по-простому, это схоже с переустановкой Windows на компьютере. То есть, замена программного обеспечения устройства.

Что делать, если человек не забыл пароль, но попасть к себе в телефон не могу? Вполне вероятно, что в систему попал вирус, или кто-то решил пошутить. В этом случае есть несколько вариантов выхода: немного подождать, пока шутник остепенится, обратиться к мастеру (если это точно не шутка, то стоит это сделать как можно быстрее, чтобы злоумышленники не успели воспользоваться ситуацией, телефон выключаем). Стоит также убедиться, верно ли вводится пароль, вдруг какая-то кнопка залипла, не работает тачскрин или вводится лишний символ.

Появилась надпись «разблокируй телефон за деньги»? Однозначная работа мошенников. Для начала выключите телефон, и обратитесь к специалистам ближайшего сервисного центра.