Російський музикант і лідер групи «ДДТ» Юрій Шевчук закликав жителів Росії займатися своїми проблемами, а не думати про те, що відбувається в Україні

Свій коментар він дав у інтерв'ю російським ЗМІ.

За його словами, нескінченне мовлення пропагандистів на ТБ про Україну вже набридло і варто зайнятися проблемами самої Росії.

«Є над чим працювати. Щоб будувати світлу, чисту, освічену, багату Росію, не треба з до ночі істерично спостерігати за сусідом. Це шизофренія. Давайте займемося своїми проблемами», — сказав музикант.

За його словами, єдині хто може зупинити війну на Донбасі є Зеленський і Путін.

«Який праска не ввімкнеш, скрізь тільки одне: Україна, Україна… Нескінченно, Україна. Ну, скільки можна ?! Може вони самі розберуться? Ось Зеленського вибрали, може бути у нього вистачить здоров'я домовитися з Путіним і розгорнути всі до світу, який прості люди давно чекають і в Москві, і в Києві, і особливо на Донбасі. Вистачить крові. У майбутньому все вирішиться, в чиїй країні буде краще жити, туди все і потягнуться. А зараз не правда рулить пропаганда. Яструби, слуги війни, відволікають наші народи від внутрішніх проблем. Щоб зберегти свою владу», висловився співак.

Раніше фронтмен популярної російської групи ДДТ Юрій Шевчук презентував нову пісню, в якій є слова: ну ти і д*рьмо, Вова.

В сотнях коментарів під відео росіяни різко висловилися на адресу уряду і умов життя в РФ. «Зараз країна знаходиться навіть не в лайні, а просто хрін знає де, всі цінності сплуталися, все спотворено змінилося, влада за бидло тримає народ, музика ДДТ, творчість Юрій Юліанович — це острівець любові, надії, віри», — наголошується в одному з коментарів. Але в цілому фани тепло сприйняли кліп і закликали в майбутньому продовжувати розкривати злочин влади. «Сподіваюся, люди, які довели країну до такого стану, хоча б подивляться це відео», «Як завжди на висоті», «Сечі їх, дядя Юра», «Юрій Юліанович — це розум, честь і совість російського року! Не продався і не прогнувся», — відзначається під відео.

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