Российский музыкант и лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук призвал жителей России заниматься своими проблемами, а не думать о том, что происходит в Украине

Свой комментарий он дал в интервью российским СМИ.

По его словам, бесконечное вещание пропагандистов на ТВ об Украине уже надоело и стоит заняться проблемами самой России.

«Есть над чем работать. Чтобы строить светлую, чистую, образованную, богатую Россию, не нужно с утра до ночи истерично наблюдать за соседом. Это шизофрения. Давайте займемся своими проблемами», — сказал музыкант.

По его словам, единственные кто может остановить войну на Донбассе являются Зеленский и Путин.

«Какой утюг не включишь, везде только одно: Украина, Украина… Бесконечно, Украина. Ну, сколько можно ?! Может они сами разберутся? Вот Зеленского выбрали, может быть у него хватит здоровья договориться с Путиным и развернуть все к миру, который простые люди давно ждут и в Москве, и в Киеве, и особенно на Донбассе. Хватит крови. В будущем все разрешится, в чьей стране будет лучше жить, туда все и потянутся. А сейчас не правда рулит — пропаганда. Ястребы, слуги войны, отвлекают наши народы от внутренних проблем. Чтобы сохранить свою власть», — высказался певец.

Ранее фронтмен популярной российской группы ДДТ Юрий Шевчук презентовал новую песню, в которой есть слова: ну ты и д*рьмо, Вова.

В сотнях комментариев под видео россияне резко высказались в адрес правительства и условий жизни в РФ. «Сейчас страна находится даже не в дерьме, а просто хрен знает где, все ценности спутались, все искаженно изменилось, власть за быдло держит народ, музыка ДДТ, творчество Юрий Юлианович — это островок любви, надежды, веры», — отмечается в одном из комментариев. Но в целом фаны тепло восприняли клип и призвали в будущем продолжать раскрывать преступление власти. «Надеюсь, люди, которые довели до такого состояния страну, хотя бы посмотрят это видео», «Как всегда на высоте», «Мочи их, дядя Юра», «Юрий Юлианович — это ум, честь и совесть российского рока! Не продался и не прогнулся», — отмечается под видео.

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