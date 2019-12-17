Криптовалюта під назвою “Біткоїн” користується великою популярністю по всьому світу. Багато людей прагнуть заробляти з її допомогою. Існують різні способи і один з них - так звані “крани”. Вони забезпечують додатковий прибуток без особливих зусиль, ризиків і вкладень. Мало хто знає, в чому ж полягає суть “біткоїн кранів” і як можна отримати від них гроші. Про це ми і розповімо в цьому матеріалі.

Що таке біткоїн крани

Біткоїн кран являє собою спеціальний сайт, на якому розміщена тільки реклама. Кожен перегляд приносить власнику чималі гроші. Але просто так на рекламні банери дивитися ніхто не буде, хіба що за випадковою помилку. Або за грошову винагороду.

Технологія не нова. Вже давно працюють своєрідні біржі, де люди отримували гроші за перегляд реклами, домовлені кліки на сайтах, введення “капчі”. Ймовірно, назва “крани” з'явилося з-за алегоричного порівняння. Адже біткоїни на таких сайтах капають на рахунки користувачів, як вода з несправного крана у ванній.

Різниця лише в тому, що оплата здійснюється не в доларах і центах, а в біткоїнах. Точніше, в частинках цієї кріптовалюти - сатоші. Щоб отримати один повноцінний біткоїн, необхідно зібрати 100 мільйонів таких частинок. Втім, і сама криптовалюта коштує недешево - більше 150 тисяч гривень за одну одиницю.

Відразу варто відзначити, що “біткоїн крани” не приносять великих заробітків. Кожен перегляд коштує всього кілька сатоши. Щоб отримати хоча б один біткоїн - доведеться провести на рекламному сайті кілька довгих місяців. Однак час - це єдине, що доведеться витратити. Така видобуток біткоїнів не вимагає рішуче ніяких вкладень. Достатньо мати власний ПК, смартфон або планшет, щоб відвідати сайт.

В цілому, це дуже легкий спосіб підробіток у вільний час. Наприклад, можна заходити на рекламні сайти-крани під час поїздки з дому на роботу або назад. Можна сидіти на таких ресурсах зі смартфона і дивитися улюблений серіал на іншому пристрої. Рано чи пізно, але накопичити біткоїн цілком реально. Хто знає, можливо криптовалюта за цей час подорожчає ще сильніше.

Реєстрація і збір сатоши на біткоїн кранах

Щоб почати збирати біткоїни, користувач повинен зареєструватися на спеціальному сайті. У 2019 році одним з найпопулярніших кранів є Bonus Bitcoin.

Він представлений тільки англійською мовою. Але не треба лякатися, інтерфейс там досить простий і інтуїтивно зрозумілий. На головній сторінці одразу просять зареєструватися (“Regiter”) або ввійти (“Sign In”). Якщо аккаунта ще немає - тиснемо першу кнопку. Там же є інформація про переваги сервісу: бонуси, умовах виводу тощо. Якщо користувач володіє англійською - буде корисно прочитати.

Реєстрація у Bonus Bitcoin максимально проста. Потрібно вказати електронну адресу та пароль. Тут діють вимоги: мінімум вісім символів, включаючи цифри та латинські літери різного регістра. Потім користувачеві доведеться довести, що він не робот, поставивши відповідну галочку. Крім того, потрібно погодитися з умовами.

На електронну пошту незабаром прийде повідомлення з посиланням. Після переходу по ній, реєстрація успішно завершена - можна використовувати зазначені дані для входу на сайт і приступити до накопичення кріптовалюти. Трохи пізніше доведеться прив'язати до облікового запису електронний гаманець для виводу.

На головній сторінці сказано, що Bonus Bitcoin дозволяє виводити 5 тисяч сатоши кожні 15 хвилин. Щоб отримати цілий біткоїн, знадобиться 20 тисяч таких транзакцій.

Першу “получку” запропонують практично відразу. Потрібно перегорнути сторінку вниз і натиснути кнопку “Сlaim now!” - пропустити її складно. Доведеться заповнити капчу від пошукового агрегатора “Google”, яка з'явиться поруч. Після цього на головній сторінці авторизований користувач зможе побачити кількість зароблених сатоши. Для цієї інформації виділена рядок під електронним адресою.

В середньому за 15 хвилин користувачеві з України будуть переводити близько 2 сатоши. Адміністрація чесно попереджає, що сума накопичених частинок може змінюватися разом з курсом біткоїна і статусом країни.

Раніше Bonus Bitcoin можна було легко обдурити і отримувати більше сатоши. Для цього досвідчені юзери використовували VPN або інші сервіси, змінюючи свій IP адреса на європейський чи американський, де платять більше. Але в 2019 році цей баг не працює.

Після переведення 15 хвилин нічого не відбувається. У користувача є час, щоб виконати всі необхідні дії на інших кранах або просто зайнятися своїми справами. Час до наступної виплати відображається на кнопці безпосередньо на сторінці. Ще один таймер виводиться на вкладці браузера. Так можна бачити, навіть перейшовши на іншу сторінку. Є кнопка, яка пропонує заробляти більше сатоши, виконуючи різні завдання.





Коли щасливий момент прийде і на рахунку з'являться біткоїны - їх можна вивести за допомогою сервісу CoinPot. З ним співпрацюють не тільки Bonus Bitcoin, але і інші біткоїн крани. Якщо збирати сатоши на різних ресурсах, про краще робити це на партнерах цього сервісу, щоб було простіше виводити криптовалюту.

Увійти на CoinPot можна по тому ж логіну та паролю, який обрали для “Бонус Біткоїна”. Таким чином, не доведеться окремо реєструватися. Після входу з'явиться сторінка, яка демонструє поточний баланс і способи виведення біткоїнів на віртуальний гаманець. Там же вказані всі альтернативні варіанти. Досить вказати суму та адресу гаманця, на які її хочеться перевести. Операція буде виконана після простого підтвердження. Мінімальний поріг для виводу через CoinPot становить 10 тисяч сатоши.

У будь-якому випадку, краще заздалегідь підготувати біткоїн-гаманець. Інакше просто не вийде перетворити криптовалюту в реальні гроші.

Кожен “біткоїн кран” встановлює для своїх працівників обмеження по часу. Тривалість періоду “відкату” варіюється від декількох хвилин до доби. Тому найбільш ефективний спосіб заробітку - використовувати відразу кілька подібних сайтів. Поки один відлічує час до наступної виплати, можна знімати сатоши на іншому. Ось ще кілька популярних біткоїн кранів:

Free Bitcoin

Free Dogecoin

BitFun

Moon Bitcoin

Moon Dogecoin

Moon Litecoin

Moon Dashcoin

Moon Cash

Daily Free Bits

Як це працює на практиці

Схема роботи біткоїн кранів дуже проста і відкрита. Рекламодавці платять адміністраторам сайту за розміщення банерів. У свою чергу, останні переводять невелику частку гонорарів користувачам, які цю рекламу дивляться. Чим більше реклами, тим вище прибуток.

Розмір середніх виплат залежить від країни, де перебуває користувач. Це теж логічно, адже жителі тієї ж Європи, переглянувши рекламу, можуть витратити на послуги та товари більше грошей, ніж більшість українців. Очевидно, що американські громадяни теж отримують більш пристойні виплати.

Вибирати бізнес-крани треба з побоюванням, інакше великий ризик натрапити на шахраїв. Так не можна вірити сайтів, які обіцяють виплачувати тисячі сатоши в годину. Вони просто не зможуть цього зробити, адже ні на одному споживачеві реклами таких грошей заробити не можна. А платити в збиток ніхто не буде. Але і на занадто маленькі виплати не варто кидатися відразу. Краще вивчити ринок і знайти найбільш оптимальні умови.

Тому не варто розраховувати, що біткоїн кран принесе великий прибуток. Його можна розглядати виключно, як простеньку підробіток. Щоб отримувати відчутні гроші, варто зареєструватися на декількох сайтах і збирати сатоши одночасно на кількох ресурсах. Корисно стежити за часом “перезавантаження”, щоб не пропустити чергову виплату і не втратити час.

Врахуйте, що заробити на біткоїн можна лише вигідно продавши його на біржі. Іноді краще притримати криптовалюту і дочекатися її підйому, перш ніж міняти її на долари, гривні або будь-яку іншу реальну валюту.