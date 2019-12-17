Президент України Володимир Зеленський, цілком можливо, може залишитися на другий термін



Таку думку в інтерв'ю виданню "Страна" поділився батько президента Олександр Семенович Зеленський.



За його словами, такий сценарій малоймовірний, але при цьому він назвав причину, яка може змусити його піти на президентські вибори.

"Ніколи. Впевнений, що він на один термін прийшов. Хіба що якщо фірма (ймовірно, мається на увазі студію "Квартал 95" - Ред.) його розсиплеться, поки його немає, може, і погодиться на другий термін. Поки фірма його втрачає. Відсутність Вови позначається на фірмі", - пояснив він.



Крім того, батька Володимира Зеленського зазначив, що його сина чекають проблеми з олігархом Ігорем Коломойським.

За його словами, його син бореться проти всієї системи і наслідки можуть не сподобається певним особам. Також, він наголосив, що до влади прийшов чоловік, який ніколи не сидів на потоках. Тому що у нас всі президенти до цього сиділи на потоках і додав, що Володимира Зеленського в майбутньому чекають проблеми з Коломойським.





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Згідно з інформацією ЗМІ, як мінімум три рази багатоквартирний будинок, в якому проживають батьки Володимира Зеленського, міг злетіти на повітря через закладеного вибухового пристрою.

Варто відзначити, що кожні ПП мали великий резонанс в медіа, а на місце події, які озвучували зловмисники, з'їжджалися швидкі і рятувальники.

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