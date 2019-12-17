Президент Украины Владимир Зеленский вполне возможно может остаться на второй срок



Такое мнением в интервью изданию "Страна" поделился отец президента Александр Семенович Зеленский.



По его словам, такой сценарий маловероятный, но при этом он назвал причину, которая может заставить его все же пойти на президентские выборы.

"Никогда. Уверен, что он на один срок пришел. Разве что если фирма (вероятно, имеется в виду студию "Квартал 95" - Ред.) его рассыпется, пока его нет, может, и согласится на второй срок. Пока фирма его теряет. Отсутствие Вовы сказывается на фирме", - объяснил он.

Также он добавил, что Владимир творческий человек, он уже стал режиссером. Поэтому, если сохранится фирма, он, если что, туда уйдет и будет заниматься киностудией.



Кроме того, отце Владимира Зеленского отметил, что его сына ждут проблемы с олигархом Игорем Коломойским.

По его словам, его сын борется против всей системы и последствия могут не понравится определенным лицам. Также, он подчернул, что к власти пришел человек, который никогда не сидел на потоках. Потому что у нас все президенты до этого сидели на потоках и добавил, что Владимира Зеленского в будущем ждут проблемы с Коломойским.





Ранее мы сообщали, что родителей президента Украины Владимира Зеленского преследует «черная полоса».

Согласно информации СМИ, как минимум три раза многоквартирный дом, в котором проживают родители Владимира Зеленского, мог взлететь на воздух из-за заложенного взрывного устройства.

Стоит отметить, что каждые ЧП имели большой резонанс в медиа, а на место происшествия, которые озвучивали злоумышленники, съезжались скорые и спасатели.

Напомним, рукопожатие Зеленского и Путина: произошло непредвиденное.

Как сообщала Politeka, Путин с кортежем устроил переполох в Париже, о таком Зеленский и не мечтал.

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