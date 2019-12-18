Якщо потрібен бездротовий Інтернет, а роутера немає, не проблема, можна скористатися ноутбуком або персональним комп'ютером, якщо до нього підключений Wi-Fi адаптер. Існують декілька способів розширити Мережу: через адресний рядок, мобільний хот-спот, а також деякі програми.

Wireless Fidelity, або як ми звикли скорочувати — Wi-Fi або WiFi, перекладається з англійської як «бездротова прив'язаність». Під цією назвою варто розуміти не тільки технологію бездротової локальної мережі стандартів IEEE 802.11., але ще й торговельну марку Wi-Fi Alliance.

Постійно роздавати Wi-Fi через комп'ютер — не найкраща ідея, що аргументовано відразу декількома факторами:

зв'язок зникне відразу після вимикання ноутбука (тримати його постійно включеним, зовсім поганий варіант);

якісні маршрутизатори (роутери) видають більш потужний сигнал і високу швидкість передачі/прийому інформації;

мобільність ноутбука втрачається, він стає буквально прив'язаним.

Якщо всі недоліки враховані, і потрібно формувати точку доступу, тоді поїхали.

Як створити Wi-Fi на ОС Windows, використовуючи командний рядок

У командному рядку доведеться виконати кілька команд, і точка доступу буде активована. Даний метод актуальний для всіх версій Windows. Щоб його здійснити, потрібно спочатку увімкнути Wi-Fi на пристрої. Далі запускаємо командний рядок (КР):

Windows 7 : заходимо в меню « Пуск » і в пошуковику друкуємо cmd , в результаті відобразиться « Командний рядок », запускаємо його як адміністратор;

: заходимо в меню « » і в пошуковику друкуємо , в результаті відобразиться « », запускаємо його як адміністратор; « Віндовс » 8 і 8.1 : відкривши спливаюче вікно піктограми Windows, знаходимо КР , відкриваємо його як адмін;

» : відкривши спливаюче вікно піктограми Windows, знаходимо , відкриваємо його як адмін; Windows 10: клікаєм на знак «Віндовс» все тією ж правою клавішею мишки і шукаємо пункт «Windows PowerShell», запуск здійснюємо від імені адміністратора.

Після переходу в КР, вписуємо таку команду (гарячі клавіші Ctrl+C і Ctrl+V краще не використовувати):

nеtsh wlаn sеt hоstеdnеtwоrk mоdе=аllоw ssіd="Politeka" key="pаsswоrd" kеyUsage=pеrsіstеnt

Замість «Politeka» вставляємо будь-яку назву для мережі, також замінюємо «password» на який завгодно пароль. Українські літери використовувати не варто, строго дотримуємося розташування пробілів.

Коли рядок буде заповнено, натискаємо на «Enter» і чекаємо відповідного повідомлення про успішну операцію. Після цього запускаємо в роботу створену мережу, для цього вводимо ще одну команду в рядок:

nеtsh wlаn stаrt hоstеdnеtwоrk

І також натискаємо «Enter», чекаємо повідомлення, що сітка була активована. Не потрібно поспішати перевіряти готовність операції, «ВайФай» ще не роздаватиметься. Далі потрібно потрапити в налаштування спільного доступу до мережі — розділ «Мережеві підключення» (для оперативного переходу затискаємо «Win» і клікаєм на «R» (Win відображається на клавіатурі як вікно біля fn і alt)), після пишемо — ncpa.cpl і клацаємо «Enter».

У віконці мережевого підключення шукаємо нове з'єднання, яке носить ім'я бездротового мережевого з'єднання (зазвичай на «сімках»), або підключення по локальній мережі (з «вісімки» по «десятку»). Також після імені повинно вказуватися число. Далі виконуємо ряд нескладних дій:

відкриваємо «властивості» підключення, за допомогою якого ми отримуємо Інтернет (зазвичай, це Ethernet);

шукаємо «Доступ», виставляємо позначку біля дозволу всім користувачам юзати підключення;

якщо все йде за планом, відкривається вікно підключення, в ньому потрібно вибрати пункт підключення (на «Віндовс сім») або ж з'єднання (для «вісімок» і вище), після чого натискаємо «Ок».

Тепер точка доступу активована і запущена, Wi-Fi роздається. Зупинити мережу можна за аналогічною схемою, тільки замість першого міксу двох команд, потрібно ввести такий напис:

netsh wlan stop hostednetwork

Хоч цей метод і не вимагає завантаження додатків, тривалих і надскладних маніпуляцій, але при перезапуску комп'ютера мережу потрібно включати знову і знову. Є спосіб, щоб мережа активувалася в автоматичному режимі, разом із запуском компа. Для цього потрібно в автозавантаження запхати BAT або CMD файл, в яких є дані мережі. Для цього:

копіюємо і зберігаємо у вигляді текстового файлу два активних (раніше використаних) рядки: netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid="Politeka" key="password" keyUsage=persistent і netsh wlan start hostednetwork, де «Политеку» замінюємо на будь-яке вигадане ім'я сітки, а пароль на будь-яку комбінацію, краще цифр;

netsh wlan start hostednetwork, де «Политеку» замінюємо на будь-яке вигадане ім'я сітки, а пароль на будь-яку комбінацію, краще цифр; зберігаємо цей текстовий документ і називаємо його як завгодно, наприклад, «Start-host-WiFi», але при цьому, дописуємо в кінці назви файла . bat або .cmd , в цьому випадку розширення документа зміниться;

або , в цьому випадку розширення документа зміниться; потім заходимо в папку «Автозавантаження» (в Win7 це робиться так: « Пуск »→« Всі програми »→« Автозавантаження »; в Win8, 8.1 і 10 потрібно затиснути «Win» і клацнути на «R», вводимо shell:Startup і натискаємо на «Enter»;

»→« »→« »; в Win8, 8.1 і 10 потрібно затиснути «Win» і клацнути на «R», вводимо і натискаємо на «Enter»; переносимо в папку автозавантаження створений перед цим документ.

Таким чином, при запуску ноутбука буде створена точка доступу.

Файл не обов'язково переносити в автозавантаження, можна кожен раз відкривати його для запуску мережі. Щоб з такою ж швидкістю мережу зупиняти, можна створити аналогічний файл, тільки з трохи іншим текстом: netsh wlan stop hostednetwork.

Як створити сітку Wi-Fi за допомогою мобільного хот-спота

Ця вбудована функція стала доступна тільки користувачам Windows 10. Щоб нею скористатися не потрібно ніяких файлів і командних рядків, досить придумати ім'я мережі і пароль. Для початку заходимо в «Параметри» — піктограма шестерні Пуску, і натискаємо на «Мережа та інтернет». Знаходимо вкладку «Мобільний хот-спот». Там вже прописаний нік та пароль мережі, якщо хочемо — змінюємо. Далі дозволяємо експлуатацію Інтернету всім підключеним пристроям.

Як активувати точку доступу за допомогою програм

Це простий, зручний і функціональний метод роздачі «ВайФаю». З допомогою деяких програм можна відстежувати тих, хто підключився і видаляти непроханих гостей з загальної мережі. Швидкість такого «Wi-Fi» така ж, як при активації точки доступу альтернативними методами (на що здатний адаптер, те і отримуємо).

Ось кілька непоганих програм: Virtual Router Plus і Switch Virtual Router. Завантажуються вони безкоштовно, варто тільки акуратно вибирати джерело, щоб не завантажити ненароком вірус. Завантажену утиліту встановлюємо, відкриваємо задаємо ім'я мережі, пароль, визначаємо вхідне підключення, запускаємо віртуальний маршрутизатор. Після цього потрібно відкрити свіжоствореній точці дозвіл користуватися Інтернетом, робимо це через «Центр управління мережами» або за допомогою команди «Win» + «R» і псра.сpl.

Відповіді на найактуальніші запитання (FAQ)

Якщо підключити телефон до створеної мережі Інтернет з ноутбука, чи не заразиться гаджет вірусами? Є такі віруси, які цілком можуть перелазити на інші пристрої по загальних мережах, тому все таки варто почистити комп'ютер від шкідливих програм за допомогою антівірусника. Відмінним рішенням є Dr.Web Сurelt (можна скачати безкоштовну версію для дому).

Чи можна по «ВайФаю» без Інтернету з'єднати два комп'ютери? Так, такий метод дуже часто використовується геймерами для спільних ігор. Налаштувати мережу на ноутбуці можна за тією ж технологією, що вказана вище, згодиться і програма.

Чому ноута хоста не видно? Була допущена помилка при створенні мережі, варто повторити спробу або спробувати інший метод (можливо, програму).

Як вчинити, якщо пристрій вдало підключається до новоствореної мережі, але Інтернет зовсім не працює? Найімовірніше, була пропущена друга частина налаштувань на ноут-хості — не відкрито доступ іншим користувачам до мережі.