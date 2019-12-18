Рішення набуде чинності вже у 2020 році

Кабмін посилив українцям правила перетину кордону

Як передає Politeka.net, відповідне рішення було затверджене урядом під час сьогоднішнього засідання.

Зокрема, Кабінет міністрів зобов'язав громадян України перетинати державний кордон з Російською Федерацією тільки за закордонними паспортами.

«З 1 березня 2020 року перетин кордону з РФ буде здійснюватися на підставі закордонного паспорта, але тільки для громадян України, які виїжджають з України на територію РФ», — заявив після засідання голова уряду Олексій Гончарук.

На думку прем'єр-міністра, подібна ініціатива полегшить проходження російсько-українського кордону і зменшить час на оформлення у прикордонній службі.

«При в'їзді громадян України з території РФ на територію України Державна прикордонна служба України буде здійснювати безперешкодний пропуск громадян України і по внутрішніх паспортах і свідоцтвах про народження», — підсумував Гончарук, виступаючи після засідання Кабінету міністрів.

Раніше ми повідомляли про те, що українців будуть фотографувати на документи по-новому. Зокрема, вступили в силу нові правила оформлення офіційних документів.

Як повідомили в міграційній службі, вимоги до фотографій для біометричних паспортів тепер будуть менш суворим, проте зміни торкнуться лише деяких категорій громадян

Згідно з новими правилами, тепер громадяни України зможуть фотографуватися на паспорт в головних уборах, за умови, що вони носять їх у побуті за релігійними переконаннями.

Крім того, на фотографії для біометричного паспорта можуть бути присутні головні убори або інші предмети на голові та обличчі, якщо вони потрібні людині за свідченнями медиків. При цьому у громадянина має бути відповідний висновок, отримано в медичному закладі.

Нагадаємо, що в українців почали виникати проблеми з паспортами: необхідні додаткові документи

Як повідомляла Politeka, стали відомі найбільш популярні напрямки для поїздок.

Також Politeka писала, що за в'їзд у Європу доведеться платити, нові правила торкнуться і українців.