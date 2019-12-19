Зі створенням біткоїн-гаманця доведеться зіткнутися кожному власнику даної криптовалюти і навіть тим, хто тільки хоче нею обзавестися. Враховуючи, що від надійності гаманця залежить збереження крипто-грошей, вибір звичайного сервісу або програми стає справжнім випробуванням.

Bitcoin (біткоїн) — криптовалюта, цифрові гроші, які «живуть» у мережі Інтернет. Якщо складніше, то це пірингова платіжна система, яка використовує однойменну одиницю для обліку операцій. Кількість біткоїнів обмежена, нові монети, як і золото, потрібно здобувати, щоправда, методи різні. Продаж таких біт-монет здійснюється за неймовірним курсом, наприклад, під кінець 2019 року 1 біткойн дорівнює трохи менше 155 тис. гривень.

Для роботи з електронною валютою потрібен цифровий гаманець. Це перший, обов'язковий крок у використанні біткоїнів. Чому так? Без електронного сховища не вийде ніде безпечно утримувати, а також витрачати свої біт-монети. Гаманець виступає своєрідним каналом взаємодії зі світом Bitcoin, по типу банків-онлайн, що пов'язують «мостом» клієнтів і фінансову систему.

Кожен такий біткойн-гаманець працює через приватні ключі — коди. Так, берегти потрібно не самі біткоїни, а ключі. Якщо конкретно, то під гаманцями варто розуміти програми, сайти або навіть девайси, на яких зберігаються приватні ключі від монет Bitcoin.

Види Bitcoin гаманців

Всі криптовалютні гаманці можна об'єднати в такі категорії:

онлайн (різні сайти і сервіси);

(різні сайти і сервіси); особисті електронні пристрої (спеціалізовані апаратні гаманці, комп'ютери, телефони);

(спеціалізовані апаратні гаманці, комп'ютери, телефони); паперові носії і карти (звичайні роздруківки, пластикові картки або навіть створені з анодованої сталі).

Розглянемо більш детально кожен з видів біткоїн-гаманців.

Біткоїн гаманці онлайн

Сторонні веб-сайти, зазвичай, використовують для зберігання незначної кількості електронних монет, до яких відкритий оперативний і простий доступ. Для користування таким сховищем досить мати будь-який мобільний пристрій. Тут не потрібно купувати складні дорогі механізми, встановлювати програми і турбуватись про те, що жорсткий диск може "померти", забравши з собою всю інформацію. Генерація всіх кодів і паролів здійснюється спеціальними машинами, які забезпечують максимальний захист.

Головним недоліком онлайн-систем — ризик злому сервісу, що загрожує крадіжкою біт-монет. Через це фахівці рекомендують на сервісах зберігати небагато і недовго. До списку найбільш популярних сайтів-сховищ належать:

Blockchain. Найпопулярніший, простий у використанні і надійний онлайн-гаманець для біткоїнів. Ним користуються вже більше двох мільйонів чоловік. Ключі, або як їх ще називають «токени», надійно зберігаються на головному сервері компанії. Портал абияк русифікований. Доступ до рахунку також можна відкрити за допомогою програми на Android або iOS. Захист має рівень безпеки 2FA.

Coinbase . Це універсальний ресурс, який не обмежується одним лише біткоїном. Тут можна зберігати й інші кріптовалюти. Основні переваги: миттєві перекази в системі, надійність, наявність мобільних додатків, незначна комісія за транзакції і швидке їх підтвердження.

. Це універсальний ресурс, який не обмежується одним лише біткоїном. Тут можна зберігати й інші кріптовалюти. Основні переваги: миттєві перекази в системі, надійність, наявність мобільних додатків, незначна комісія за транзакції і швидке їх підтвердження. BitGo . Тут користувачеві пропонують страхування відповідальності, захист від фішингу та мультипідпис. Щоб здійснити транзакцію буде потрібно об'єднати два підписи. Це не дозволяє впровадити шкідливе програмне забезпечення на сервер-ресурсі. Двохетапна аутентифікація також присутня.

. Тут користувачеві пропонують страхування відповідальності, захист від фішингу та мультипідпис. Щоб здійснити транзакцію буде потрібно об'єднати два підписи. Це не дозволяє впровадити шкідливе програмне забезпечення на сервер-ресурсі. Двохетапна аутентифікація також присутня. Xapo. Використовує так зване «Холодне» зберігання біткоїнів, а також підтримує страховку. Крім загальних позитивних сторін, варто відзначити можливість прив'язати до акаунта дебетову карту від Харо і користуватися нею в магазинах по всьому світу.

Підійти до вибору онлайн гаманця варто на «тверезу» голову, ґрунтовно вивчивши всі плюси і мінуси кандидатів.

Bitcoin гаманець на комп'ютері і телефоні

Незважаючи на те, що особисте «залізо» на операційних системах Android iOS, Windows, Linux, Mac, м'яко кажучи, не найнадійніший сейф, багато користувачів воліють зберігати біткоїни саме таким чином, встановлюючи безліч паролів і антивірусних систем (нерідко платних). Щоб скористатися цим способом, потрібно завантажити на свій пристрій один з додатків. Зберігання ключів здійснюється локально (також можна активувати технологію HD wallet).

Такі гаманці поділяються на два види: товсті і тонкі. У першому випадку знадобиться завантажувати повний ланцюжок блоків і постійно качати нові (дуже надійний спосіб). Другий варіант більш простий і зручний, завантажувати на свій пристрій повні ланцюжки не потрібно, але надійність падає.

Згідно інформації, запропонованої офіційним сайтом Bitcoin.org, в ТОП надійних гаманців для комп'ютера входять:

Armory;

Bitcoin Core;

Bitcoin Knots;

Bither;

BitPay;

Electrum;

Wasabi.

Для мобільних пристроїв список трохи інший. На «Айфон» можна встановити Bither, BitPay, BRD, BTC.com, Coin, Edge. На систему «Андроїд» список найбільший. Крім вище перерахованих, сюди також можна поставити і ряд інших додатків: Mycelium, Eclair Mobile, BLW, Bitcoin Wallet. Повні списки і файли на завантаження можна знайти на сайті «Біткоїн.орг», що вказаний вище.

Важливо: щоб досягти максимальної безпеки, потрібно думати не тільки про зловмисників, але і про ненадійність самої системи. Поламаний жорсткий диск, або ще менш надійний SSD, призведе до того, що повернути доступ до своїх біткоїнів навряд чи вдасться. Тому варто подумати про створення резервних копій або зовнішніх накопичувачів.

Bitcoin гаманець на знімних носіях та картках

Оффлайн носій дозволить захиститися від хакерських атак і постійних хвилювань щодо збереження своїх біт-грошей на сторонніх ресурсах. Такий тип гаманців являє собою подобу флешки з монітором або звичайної кредитки з QR-кодом. Цими «гаманцями» можна користуватися по всьому світі. Приклад флешкоподібних портативних гаманців для біткоїна:

TREZOR One;

KeepKey;

Ledger Nano S і X.

Bitcoin гаманець на паперовому носії

Роздрукувати свій приватний Bitcoin-ключ можна й на папері у вигляді QR-коду. У свою чергу, цей папірець можна помістити в банківську комірку. Цей метод актуальний для тих, у кого велика кількість біткоїнів, і він вже непогано знається на процедурі імпорту ключів і адрес.

Безсумнівним плюсом такого способу є безпека збереження крипто-грошей. Але таким же серйозним мінусом є складність ними користуватися. Так, деякі охочі завести мультивалютний гаманець використовують паперовий аналог тільки в ролі сейфа, Україна не виняток.

Як створити криптогаманець

Процес створення гаманця розглянемо на прикладі Blockchain info. Першим ділом переходимо на сайт, далі заходимо в розділ «Створіть свій гаманець», вводимо свій E-mail, придумуємо складний пароль, повторюємо його, погоджуємося з правилами сервісу і клікаєм на «Create My Wallet».

Далі спливе вікно з ключовою фразою, яка дозволить відновити доступ до Bitcoin-гаманцю. Це вкрай заплутана і довга фраза, яку придумав спеціальний генератор випадкових цифр, її краще записати, а також роздрукувати (така можливість є). Ідентифікатор зберігаємо.

В результаті нескладних маніпуляцій, ми опиняємось у особистому кабінеті — відкритому гаманці. Тут ми можемо подивитися, який актуальний баланс на рахунку, відстежити транзакції, подивитися суму отриманих біткоїнів. Створити таке сховище — це тільки перший крок. Далі варто ознайомитися з тим, як вивести біткоїни.

Очистити електронний криптогаманець можна двома способами:

перерахувати крипто-гроші на гаманець іншої людини (так оплачуються товари і послуги, адреси для транзакції надаються при угоді);

конвертувати в іншу валюту і вивести на банківську карту.

Зробити собі електронний криптогаманець Blockchain можна і не маючи електронної валюти на інших джерелах. Це дуже зручно, адже для багатьох це тільки перший крок до біт-грошей. Даний ресурс популярний і для тих, хто хоче генерувати гроші за допомогою майнінгу, і для звичайних покупців біткоїна.

Відповіді на найактуальніші запитання (FAQ)

Скільки може тривати очікування підтвердження транзакції по біткоїну? Близько 10 хвилин. Але, є кілька факторів, які можуть затягнути цей процес навіть на кілька годин: стабільність мережі, «стрибки» курсу, розмір комісії (якщо її немає, то підтвердження може затягнутися на тривалий час). Перевірити стан транзакції можна буде відразу після її здійснення.

Як дізнатися про стан свого диску, чи варто на нього завантажувати гаманець? «Здоров'я» електронного апарата так чи інакше надовго не вистачить, і в будь-якому випадку доведеться страхуватися зовнішніми накопичувачами і іншими способами. Огляд стану накопичувача можна провести в найближчому сервісному центрі. Зберігати інформацію краще на жорсткому диску, а не на SSD, бо відновити інформацію у другому випадку може бути просто неможливо.

Який краще біткоїн-сервіс України вибрати? Краще вибирати перевірені сервіси зі світовими іменами, на які вже були залишені відгуки, які стикалися з безліччю хакерських атак і змогли встояти. Наприклад, той же самий Blockchain — гроза приватних біткоїн-ключів.