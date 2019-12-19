Представник партії Володимира Зеленського Оксана Дмитрієва днями натрапила на критику через свої білі чобітки, в яких вона з'явилася на засідання Верховної Ради

Як передає Politeka.net, фото народного депутата поділився на своїй сторінці у Фейсбуці фотограф Ян Доброносов, запитавши у користувачів, "як їм" чоботи Дмитрієвої.

Виявилося, що ботильйони білого кольору належать бренду "Eri" від Alexander Wang. Таке взуття без знижки потягне на тисячу євро, а це виходить 25,2 тис. гривень.

Коментуючі оцінили наряд 39-річної нардепки. Тих, кому чобітки сподобалися, виявилося в меншості.

"Має людина багато часу щоб пітримувати блиск таких чобіток 🤨"

"Цікаві такі капчики...А на голові порядок треба зробити"

"модні шузи"

"Повіяло третім тисячоліттям ...!!!"

"Ну що не кажи а Верховна Рада все ж асоціюється інколи зі словом "ДОРОГО"

"трохи жахливо виглядає"

"біднувато якось"