Представник партії Володимира Зеленського Оксана Дмитрієва днями натрапила на критику через свої білі чобітки, в яких вона з'явилася на засідання Верховної Ради
Як передає Politeka.net, фото народного депутата поділився на своїй сторінці у Фейсбуці фотограф Ян Доброносов, запитавши у користувачів, "як їм" чоботи Дмитрієвої.
Виявилося, що ботильйони білого кольору належать бренду "Eri" від Alexander Wang. Таке взуття без знижки потягне на тисячу євро, а це виходить 25,2 тис. гривень.
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Коментуючі оцінили наряд 39-річної нардепки. Тих, кому чобітки сподобалися, виявилося в меншості.
"Має людина багато часу щоб пітримувати блиск таких чобіток 🤨"
"Цікаві такі капчики...А на голові порядок треба зробити"
"модні шузи"
"Повіяло третім тисячоліттям ...!!!"
"Ну що не кажи а Верховна Рада все ж асоціюється інколи зі словом "ДОРОГО"
"трохи жахливо виглядає"
"біднувато якось"
Також ми писали, у Дмитрієвої в Раді засікли сумочку Sicily від відомого італійського будинку мод, який створили дизайнери Доменіко Дольче і Стеффано Габбана. На офіційному сайті виробника сказано, що цейкультовий аксесуар поза модою і часом, створений як данина красі Сицилії.
Нагадаємо, Зеленський заклик Путіна, такого в Кремлі не очікували.
Як повідомляла Politeka, Зеленський розповів, як у нього хотіли вкрасти партію «Слуга народу».