Представник партії Володимира Зеленського Оксана Дмитрієва днями натрапила на критику через свої білі чобітки, в яких вона з'явилася на засідання Верховної Ради

Як передає Politeka.net, фото народного депутата поділився на своїй сторінці у Фейсбуці фотограф Ян Доброносов, запитавши у користувачів, "як їм" чоботи Дмитрієвої. 

Виявилося, що ботильйони білого кольору належать бренду "Eri" від Alexander Wang. Таке взуття без знижки потягне на тисячу євро, а це виходить 25,2 тис. гривень.

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Коментуючі оцінили наряд 39-річної нардепки. Тих, кому чобітки сподобалися, виявилося в меншості.

"Має людина багато часу щоб пітримувати блиск таких чобіток 🤨"

"Цікаві такі капчики...А на голові порядок треба зробити"

"модні шузи"

"Повіяло третім тисячоліттям ...!!!"

"Ну що не кажи а Верховна Рада все ж асоціюється інколи зі словом "ДОРОГО"

"трохи жахливо виглядає"

"біднувато якось"

"Попса"
 
"А мені подобаються😍 Обожнюю екстравагантне взуття..."

Раніше ми повідомляли, любительці гламуру Дмитрієвій подобається дивувати "багатими" нарядами в Раді. Нещодавно її засікли з телефоном в руках, який потягне на десять українських "мінімалок". Депутатка потрапила під приціл журналістів під час того, як тримала в руках iPhone 11. Варто відзначити, зараз ціна за нову модель iPhone варіюється в межах 35-45 тисяч гривень. 

Також ми писали, у Дмитрієвої в Раді засікли сумочку Sicily від відомого італійського будинку мод, який створили дизайнери Доменіко Дольче і Стеффано Габбана. На офіційному сайті виробника сказано, що цейкультовий аксесуар поза модою і часом, створений як данина красі Сицилії.

Ціна такої сумки €1325 або без малого 35 000 гривень за курсом, що більше восьми мінімальних зарплат в нашій країні.
 
Зазначимо, Дмитрієва родом з Дніпра, в Києві живе близько 10 років. Крім політики, вона також працює у сфері стоматології, і у неї є свій кабінет.

Нагадаємо, Зеленський заклик Путіна, такого в Кремлі не очікували.

Як повідомляла Politeka, Зеленський розповів, як у нього хотіли вкрасти партію «Слуга народу».