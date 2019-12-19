Представитель партии Владимира Зеленского Оксана Дмитриева на днях нарвалась на критику из-за своих белых сапожек, в которых она явилась на заседание Верховной Рады

Как передает Politeka.net, фото народного депутата поделился на своей странице в Фейсбуке фотограф Ян Доброносов, спросив у пользователей, "как им" сапоги Дмитриевой.

Оказалось, что ботильоны белого цвета принадлежат бренду "Eri" от Alexander Wang. Такая обувь без скидки потянет на тысячу евро, а это получается 25,2 тыс.гривен.

Комментирующие оценили наряд 39-летней нардепки. Тех, кому сапожки понравились, оказалось в меньшинстве.

"Має людина багато часу щоб пітримувати блиск таких чобіток 🤨"

"Цікаві такі капчики...А на голові порядок треба зробити"

"модные шузы"

"Повіяло третім тисячоліттям ...!!!"

"Ну що не кажи а Верховна Рада все ж асоціюється інколи зі словом "ДОРОГО"

"немного ужасно смотрится"

"бедновато как-то"