Представитель партии Владимира Зеленского Оксана Дмитриева на днях нарвалась на критику из-за своих белых сапожек, в которых она явилась на заседание Верховной Рады
Как передает Politeka.net, фото народного депутата поделился на своей странице в Фейсбуке фотограф Ян Доброносов, спросив у пользователей, "как им" сапоги Дмитриевой.
Оказалось, что ботильоны белого цвета принадлежат бренду "Eri" от Alexander Wang. Такая обувь без скидки потянет на тысячу евро, а это получается 25,2 тыс.гривен.
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Комментирующие оценили наряд 39-летней нардепки. Тех, кому сапожки понравились, оказалось в меньшинстве.
"Має людина багато часу щоб пітримувати блиск таких чобіток 🤨"
"Цікаві такі капчики...А на голові порядок треба зробити"
"модные шузы"
"Повіяло третім тисячоліттям ...!!!"
"Ну що не кажи а Верховна Рада все ж асоціюється інколи зі словом "ДОРОГО"
"немного ужасно смотрится"
"бедновато как-то"
Также мы писали, у Дмитриевой в Раде засекли сумочку Sicily от известного итальянского дома мод, который создали дизайнеры Доменико Дольче и Стеффано Габбана. На официальном сайте производителя говорится, что это культовый аксессуар вне моды и времени, созданный как дань красотам Сицилии.
Напомним, Зеленский призыв Путина, такого в Кремле не ожидали.
Как сообщала Politeka, Зеленский рассказал, как у него хотели украсть партию «Слуга народа».