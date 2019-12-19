Представитель партии Владимира Зеленского Оксана Дмитриева на днях нарвалась на критику из-за своих белых сапожек, в которых она явилась на заседание Верховной Рады

Как передает Politeka.net, фото народного депутата поделился на своей странице в Фейсбуке фотограф Ян Доброносов, спросив у пользователей, "как им" сапоги Дмитриевой. 

Оказалось, что ботильоны белого цвета принадлежат бренду "Eri" от Alexander Wang. Такая обувь без скидки потянет на тысячу евро, а это получается 25,2 тыс.гривен.

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Комментирующие оценили наряд 39-летней нардепки. Тех, кому сапожки понравились, оказалось в меньшинстве.

"Має людина багато часу щоб пітримувати блиск таких чобіток 🤨"

"Цікаві такі капчики...А на голові порядок треба зробити"

"модные шузы"

"Повіяло третім тисячоліттям ...!!!"

"Ну що не кажи а Верховна Рада все ж асоціюється інколи зі словом "ДОРОГО"

"немного ужасно смотрится"

"бедновато как-то"

"Попса"
 
"А мне нравятся😍 Обожаю экстравагантную обувь..."

Ранее мы сообщали, любительница гламура Дмитриева любит удивлять "богатыми" нарядами в Раде. Недавно ее засекли с телефоном в руках, который потянет на десять украинских "минималок". Депутатка попала под прицел журналистов во время того, как держала в руках iPhone 11. Стоит отметить, сейчас цена за новую модель iPhone варьируется в пределах 35-45 тысяч гривен. 

Также мы писали, у Дмитриевой в Раде засекли сумочку Sicily от известного итальянского дома мод, который создали дизайнеры Доменико Дольче и Стеффано Габбана. На официальном сайте производителя говорится, что это культовый аксессуар вне моды и времени, созданный как дань красотам Сицилии.

Цена такой сумки €1325 или без малого 35 000 гривен по курсу, что более восьми минимальных зарплат в нашей стране.
 
Отметим, Дмитриева родом из Днепра, в Киеве живет около 10 лет. Помимо политики, она также работает в сфере стоматологии, и у нее есть свой кабинет.

Напомним, Зеленский призыв Путина, такого в Кремле не ожидали.

Как сообщала Politeka, Зеленский рассказал, как у него хотели украсть партию «Слуга народа».