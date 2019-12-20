Різдво Христове відзначається католиками і православними в різні дні, але при цьому, вітання звучать такі самі. Вони передаються у вигляді прози, віршів, листівок, безпосередньо між собою або через СМС-повідомлення.

Одне з найважливіших християнських свят — Різдво Христове, відзначається 25 грудня (за Григоріанським календарем — католицьке святкування), а також 7 січня (за Юліанським календарем — православне святкування). У 2019 і 2020 році українців чекають цілих два вихідних на честь одного свята.

Різдво, як і інші великі свята, обросло своїми традиціями. Так, у цей день прийнято співати пісні, водити вертеп, подавати смачні страви до столу (після тривалого посту це особливо приємно), прославляти народженого Спасителя, його Матір Пресвяту Богородицю, а також самого Отця небесного. Люди бажають один одному щастя, благословіння, посмішок, янгольської допомоги і захисту.

Привітання з Різдвом у прозі

Коли немає бажання шукати або створювати гарний вірш-привітання, на допомогу приходить проза. Простий нехитрий, але при цьому душевний текст, написаний з любов'ю, здатний розтопити навіть саму похмуру душу, подарувавши їй крапельку тепла і щастя.

Підбирати готову прозу варто окремо для кожного, щоб не було повторів. Якщо повідомлення надсилається групі людей, можна знайти універсальний варіант. Так, пропонуємо вашій увазі декілька яскравих прикладів.

Привітання колег по роботі

Вітаю всіх з Різдвом. Нехай в цей день до нас спуститься благословення і наповнить наше життя новим щастям, душевним теплом і добротою. Бажаю вам, дорогі мої, домашнього затишку, нехай янголи охоронці оберігають вас від невдач і лих. Восславимо ж народженого Спасителя нашого Ісуса Христа.

Привітання сім'ї та близьких

З Різдвом Христовим, рідні! В цей день на землю з'явився Син Божий, і зійшла на людство благодать свята. Бажаю вам, щоб янголи завжди були поруч, допомагали, захищали від нечистого. Будьте сильні тілом і духом, міцні як щит господній, непохитні в боротьбі з думкою лукавою. Слава Ісусу Христу!

Привітання друзів

Законний вихідний день, Ісус продовжує балувати нас з вами, прославимо ж його Святе Ім'я. Вітаю вас хлопці та дівчата та Різдвом Христовим, бажаю побільше веселощів, успіхів у всіх починаннях і міцного здоров'я. Нехай сили небесні не залишають вас, особливо в скрутну хвилину. Подаруймо ж уклін низький, Спасителеві нашому.

Привітання з приколом для друга

Незважаючи на твою натуру, Ісус навіть тебе врятував, грішного такого. Бажаю тобі не потрапити в пекло, а прокласти собі добрими вчинками сходи в небеса. І не варто багато їсти, бо можеш не вилізти туди. З Різдвом тебе, побільше посмішок, тільки щоб кабак не тріснув.

Привітання для половинки

Побажання зайві, коли ми поруч, тому просто привітаю нас з Різдвом, цим теплим домашнім святом. Сподіваюся, що Спаситель бачить і чує нас, бо ми посміхаємося і радіємо тобі, Ісусе.

Привітання з Різдвом: вірші в прозі

В Україні біда за бідою,

Сподіваюся, що солдати повернуться з бою!

Особливо в Різдво вірю я в цеЗнає Ісус, чує про все.

І вам я бажаю лише щастя й тепла,

Нехай обростає добром вся земля.

Нехай янголи бережуть нас, і зло обходить стороною.

З Різдвом Христовим.

Як самому придумати поздоровлення в прозі

Складаючи привітання, варто думати не головою, а серцем, тільки тоді вийде класний текст до Різдва. Саму прозу не варто розтягувати, до кінця ніхто не дослухає, але і одного короткого «Вітаю», теж замало. Обов'язково варто згадати винуватця свята Ісуса Христа, озвучити своє бажання, підкреслити свої думки і переживання.

Більшість авторів у прозі до Різдва відзначають Матір Божу, янголів і самого Отця небесного. Якщо є почуття рими, можна вкласти в звичайне привітання елементи вірша. Важливо створювати текст в залежності від контингенту, якому він адресується. Наприклад, якщо це батьки, варто впроваджувати побільше тепла, ласки і турботи, з дітьми та ж історія, можна ще додати легенду чи казку, щоб було цікавіше слухати.

SMS привітання з Різдвом

В СМС-повідомлення можна запхати що завгодно: вірш, прозу, листівки або навіть GIF файл, де світиться ялинка і літає Санта Клаус чи Дід Мороз. Зазвичай, розсилають СМС віялом — одне вітальне повідомлення всім, так робити не варто. Якщо немає бажання когось вітати, краще не лицемірити і цього не робити, а для всіх інших не полінуватися, і підібрати індивідуальні слова. Враховуючи, що багато тексту в SMS зазвичай не запхнеш, то і поздоровлення повинні бути короткими і по суті:

З Різдвом! Бажаю янгольського захисту, щоб тепло і затишок в домі процвітали, рідні були щасливі, а ти був найбільш радісною людиною на планеті. Хай береже тебе Ісус.

Вітаю з Різдвом Христовим! Хочу побажати міцного здоров'я тобі і твоїм близьким, щоб Спаситель наш і Батько небесний послали благодать на дітей своїх (Імена).

Як замінити SMS? Якщо є доступ до інтернету і сучасний гаджет, варто освоїти будь-який месенджер, наприклад, Telegram або Viber. Також можна відвідати соціальну мережу, наприклад, Facebook. Тут дуже просто спілкуватися з людьми в реальному часі, число повідомлень не обмежене, більш зручний інтерфейс, є можливість пересилати файли і ділиться стікерами (емоціями).