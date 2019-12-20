Рождество Христово отмечается католиками и православными в разные дни, но при этом, поздравления звучат такие самые. Они излагаются в виде прозы, стихов, открыток, непосредственно между собой или через СМС-сообщения.

Один из важнейших христианских праздников — Рождество Христово, отмечается 25 декабря (по Григорианскому календарю — католическое празднование), а также 7 января (по Юлианскому календарю — православное празднование). В 2019 и 2020 году, украинцев ждут целых два выходных в честь одного праздника.

Рождество, как и другие крупные праздники, обросло своими традициями. Так, в этот день принято петь песни, водить вертеп, подавать вкусные блюда к столу (после длительного поста это особенно приятно), прославлять родившегося Спасителя, его Мать Пресвятую Богородицу, а также самого Отца небесного. Люди желают друг другу счастья, благословенья, улыбок, ангельской помощи и защиты.

Поздравления с Рождеством в прозе

Когда нет желания искать или сочинять красивый стих-поздравление, на помощь приходит проза. Простой незамысловатый, но при этом душевный текст, написанный с любовью, способен растопить даже самую угрюмую душу, подарив ей капельку тепла и счастья.

Подбирать готовую прозу стоит отдельно для каждого, чтобы не было повторов. Если сообщение направляется группе людей, можно найти универсальный вариант. Так, предлагаем вашему вниманию несколько ярких примеров.

Поздравление коллег по работе

Поздравляю всех с Рождеством. Пусть в этот день к нам спустится благословение и наполнит нашу жизнь новым счастьем, душевным теплом и добротой. Желаю вам, дорогие мои, мира и домашнего уюта, пусть ангелы хранители оберегают вас от неудач и бед. Восславим же родившегося Спасителя нашего Иисуса Христа.

Поздравление семьи и близких

С Рождеством Христовым, родные! В этот день на землю явился Сын Божий, и снизошла на человечество благодать святая. Желаю вам, чтобы ангелы всегда были рядом, помогали, защищали от нечистого. Будьте сильны телом и духом, крепки как щит господень, непоколебимы в борьбе с мыслью лукавой. Слава Иисусу Христу!

Поздравление друзей

Законный выходной день, Иисус продолжает баловать нас с вами, восславим же его Святое Имя. Поздравляю вас ребята и Рождеством Христовым, желаю побольше веселья, успехов во всех начинаниях и крепкого здоровья. Пусть силы небесные не оставляют вас, особенно в трудную минуту. Возрадуемся же и даруем поклон низкий, Спасителю нашему.

Поздравление с приколом для друга

Несмотря на твою натуру, Иисус даже тебя спас, грешного такого. Желаю тебе не попасть в ад, а проложить себе добрыми поступками ступени в небеса. И не стоит много есть, ибо можешь не вылезти туда. С Рождеством тебя, улыбок побольше, только чтобы тыква не треснула.

Поздравление для половинки

Пожелания лишние, когда мы рядом, поэтому просто поздравлю нас с Рождеством, этим теплым домашним праздником. Надеюсь, что Спаситель видит и слышит нас, ибо мы улыбаемся и радуемся тебе, Иисус.

Поздравление с Рождеством: стихи в прозе

В Украине беда за бедой, надеюсь, что солдаты вернутся домой! В Рождество свято верю я в это, знаю, слышит Иисус меня где-то. И вам я желаю лишь счастья и света, пусть обрастает добром вся планета. Пусть ангелы берегут нас, и зло обходит стороной. С Рождеством Христовым.

Как самому придумать поздравление в прозе

Составляя поздравление, стоит думать не головой, а сердцем, только тогда получится цепляющий текст к Рождеству. Саму прозу не стоит растягивать, до конца никто не дослушает, да и одного краткого «Поздравляю», тоже маловато. Обязательно стоит вспомнить виновника торжества Иисуса Христа, озвучить свое желание, подчеркнуть свои мысли и переживания.

Большинство авторов в прозе к Рождеству отмечают Матерь Божью, ангелов и самого Отца небесного. Если есть чувство рифмы, можно вложить в обычное поздравление элементы стихотворения. Важно создавать текст в зависимости от контингента, которому он адресуется. Например, если это родители, стоит внедрять побольше тепла, ласки и заботы, с детьми та же история, можно еще добавить легенду или сказку, чтобы слушать было интереснее.

SMS поздравления с Рождеством

В СМС-сообщение можно запихнуть что-угодно: стих, прозу, открытки или даже GIF файл, где светится елка и летает Санта Клаус или Дед Мороз. Обычно, СМС рассылают веером — одно поздравительное сообщение всем, так делать не стоит. Если нет желания кого-то поздравлять, лучше не лицемерить и этого не делать, а для всех остальных не полениться, и подобрать индивидуальные слова. Учитывая, что много текста в SMS обычно не запихнешь, то и поздравления должны быть короткими и по сути:

С Рождеством! Желаю ангельской защиты, чтобы тепло и уют в доме процветали, родные были счастливы, а ты был самым радостным человеком на планете. Да хранит тебя Иисус.

Поздравляю с Рождеством Христовым! Хочу пожелать крепкого здоровья тебе и твоим близким, чтобы Спаситель наш и Отец небесный ниспослали благодать на детей своих (Имена).

Как заменить SMS? Если есть доступ к интернету и современный гаджет, стоит освоить какой-либо мессенджер, например, Telegram или Viber. Также можно посетить социальную сеть, например, Facebook. Здесь очень просто общаться с людьми в реальном времени, число сообщений не ограничено, интерфейс более удобен, присутствует возможность пересылать файлы и делится стикерами (эмоциями).