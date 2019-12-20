Солист группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк заступился за подозреваемого в деле об убийстве Павла Шеремета Антоненко

Фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк поддержал подозреваемого в деле об убийстве Шеремета Андрея Антоненко. Музыкант записал видео в поддержку своего коллеги-музыканта и опубликовал, сообщет Politeka.net(чтобы посмотреть видео, просскрольте страницу до конца).

"Я не верю, что мой хороший знакомый, которого я знаю 20 лет, Андрей Антоненко Riffmaster виноват в этом ужастном деле об убийстве ни чем невиновного человека, журналиста Павла Шеремета. Я верю в тебя, Андрюха. Я верю, что суд должен доказать, что ты ни в чем не виноват. Верю тебе! И передаю большой привет! Мы с тобой! Мы будем следить за тобой, мы не допустим, чтобы невиновный человек оставался за решеткой", - сказал Хлывнюк.

Отметим, что на кону оказалась жизнь близкого друга Хлывнюка, ведь ему грозит большой срок за убийство Шеремета.

Напомним, что Подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета, ветеран АТО Андрей Антоненко подал в суд. Адвокат Антоненко, Святослав Жерновников, сообщил об этом на своей странице в соцсети.

Иск подозреваемого направлен в отношении президента Владимира Зеленского, министра МВД Арсена Авакова, первого замглавы Нацполиции Евгения Коваля и генпрокурора Руслана Рябошапки.

Таким образом, Антонеко решил защитить свою честь и достоинство. Документ должен рассмотреть Печерский суд Киева.

В частности, в иске говорится о выступлении названных лиц 12 декабря, когда раскрылись детали задержания подозреваемых.

Жерновников сообщил - пусть они ответят за то, что во время брифинга было проявлено пренебрежение к принципу презумпции невиновности.

Напомним также, что ранее обвинение против предпринимателя из Косова Ивано-Франковской области Василия Шкондеюка, о задержании которого сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, строится на предположениях и косвенных уликах при имеющемся алиби у подозреваемого. Об этом сообщает журналист Владимир Омельчук на одном из своих блогов.

В отличие от покушения на Павла Шеремета, взрывное устройство под автомобилем Чекурака не сработало, и на нем были обнаружены остатки ДНК "Бучи". Впрочем, автор материала подозревает инсценировку покушения на Чекурака, поскольку он и сам не так давно обвинялся в похожем преступлении.

Напомним, стычки начались на месте ареста подозреваемого в убийстве Шеремета рок-музыканта.

Как сообщала Politeka, по делу об убийстве Шеремета задержан лидер известной рок-группы «Riffmaster».

Также Politeka писала, что в деле Шеремета неожиданный поворот, грядет скандал.