Не обов'язково бути поетом, щоб дарувати всім гарні вірші

Православні і католики відзначають Різдво 7 січня та 25 грудня відповідно, що пояснюється різницею календарів. Незважаючи на різні дати, по істині велике свято прийнято відзначати з родиною за святковим столом, співати пісні і вітати один одного віршами.

Різдво Христове — велике свято, одне з головних у християнстві, прийняте на честь народження Сина Божого. У цей день прийнято співати колядки, водити вертеп, накривати стіл на 12 страв і бажати всім оточуючим добра і щастя. Це свято припадає на закінчення тривалого посту, через що люди особливо радіють всьому, що відбувається.

В 2019 році Україна за власною традицією буде відзначати Різдво двічі: 25 грудня — за Григоріанським календарем, а також 7 січня — за Юліанським. Також варто зазначити, що Рада прийняла рішення зробити відповідно два вихідних дні, за що їм окрема подяка від мільйонів працюючих.

Як правильно привітати друзів і близьких з Різдвом Христовим

Головне в будь-якому привітанні — це душа. Завжди потрібно говорити те, що велить серце, не варто лукавити і лицемірити, якщо немає бажання вітати кось, краще цього не робити. На Різдво з побажаннями щастя, любові і душевного тепла завжди прославляють сина Божого Ісуса Христа і, зрозуміло, нашого отця Всевишнього.

Існує кілька стилів привітання: вірші, проза і листівки. Проза далеко не всім подобається через відсутність оригінальності і часточки креативу. Листівки сприймаються тільки в супроводі тексту, бо знайти гарну картинку для привітання — якось банально. Що стосується віршів, їх не обов'язково писати самостійно, можна знайти відповідний матеріал, який максимально відображає думки, почуття і переживання. Тому пропонуємо кілька гарних віршів на вибір.

Вірші-привітання з Різдвом Христовим

На різдво нерідко під одним дахом збираються родичі та просто друзі. Коли час підходить до урочистих привітань, можна прочитати цей вірш:

Нехай Різдво прийде до вас у дім,

І щастя принесе, і те, що свято!

Щоб тільки позитив таївся в нім,

Щоб вірою душа була багата!

Благополуччя щоб прийшло у дім,

І янгол всіх оберігав!

Людського щастя я бажаю всім,

Щоб дух святий не покидав.

Після вірша зазвичай всі плескають, іноді вимовляється тост. Ось ще один красивий сімейний варіант:

Різдво — період чудес,

День незламної віри у Бога.

Нехай янгол зійде з небес,

Зникне з серця печаль і тривога.

Нехай збудуться мрії барвисті,

В голові будуть помисли добрі і чисті;

Щоб в країні було менше нещасних і бідних,

Хай Господь береже усіх рідних.

Дуже часто привітання доводиться відправляти у вигляді повідомлень або листівок. У цьому випадку в бій вступають месенджери Telegram і Viber, соціальні мережі Facebook і навіть Instagram. У таких випадках яскравий вірш варто прикрашати красивою картинкою. Можна вибрати янголів, зірки, або традиційне зображення сцени народження Спасителя Ісуса Христа. Вашій увазі прекрасний вірш, який відмінно підійде для поздоровлення в повідомленні:

У різдвяне свято чудове,

Бажаю вам рідні тепла!

Щоб янгол спустився від Бога,

І приніс вам із неба добра.

Щоб святі захищали усюди,

Берегли від нещастя й біди,

Щоби добре відносились люди,

Благословення прийшло вам сюди.

Нехай це чарівне свято,

Наповнить ваш будинок чарами і добротою.

В житті хай буде щастя багато,

Щоб завжди дух Різдва боровся з темнотою!

Якщо потрібно привітати колег по роботі, чи не найбільш близьких знайомих, при цьому відсутнє бажання шукати щось довге і складне, можна вибрати «стандартний» варіант вірша, більш нейтральний і менш барвистий:

В християнське свято ласкаве,

На честь святого Різдва,

Нехай тобі світить яскраво

Зірка яскрава, свята!

Хай ангел торкнеться вас ніжно крилом,

Зігріє вам серце Різдвяним теплом,

Здоров’я й кохання наповнять ваш дім,

І щастя надовго оселиться в нім!

Діти — квіти життя. Дуже часто на Різдво за святковим столом сидять наші квіточки, яких потрібно вітати з особливим підходом. Так, варто подбати не тільки про барвистість вірша, але і про елементи казки, біблійних чудес, різдвяну традицію, яку ми передаємо молодшому поколінню.

На столі свята вечеря,

Вся родина за столом.

Відчиняє янгол двері

Позолоченим крилом.

Пахне сіном і кутею.

Зірка сяє, сніг рипить.

І колядка над землею

З білим янголом летить.

Як придумати вірш-привітання на Різдво самостійно

Головне — це стиль. Його можна запозичити з будь-якого вірша, який подобається. Вибравши темп, можна приступати до твору. Якщо складно придумати початок, можна запозичити ідею з інших творів, наприклад, «В цей день чудовий, світлий, я вас привітаю, щоб янгол непомітний, вас захищав бажаю".

У вірші важливо не забувати про тематику. Якщо це вітання до Різдва, варто гармонійно інтегрувати атрибутику свята і саму назву: Різдво Христове, зірки, Віфлеєм, народження, Син Божий і т.д.

У кожному вірші ми повинні побажати чогось світлого, яскравого, позитивного: щастя, радості, любові, душевного тепла, благословення, янгольського захисту і т.д. Не обмежуйте фантазію, підправити твір завжди можна.

Створюючи вірш своїми руками варто розуміти, що він буде оцінений зовсім інакше, ніж у випадку, якби ви його просто знайшли і прочитали. Але при цьому, не варто очікувати захвату, щоб не засмутити свою внутрішню творчу натуру. Головним завданням повинно стояти душевне привітання, яке походить з глибини душі.

Рима, якщо з нею біда, не варто засмучуватися, можна підібрати правильну інтонацію читання, або запозичити парні слова з інших віршів, наприклад, «оберігають і літають», «чудесний і небесний». На основі цих ключових слів, можна підібрати текст: «нехай небеса оберігають, і янголи навколо літають», «нехай в цей день чудесний, привіт до нас зійде небесний».

Як створити атмосферу Різдва

Правильна різдвяна атмосфера — це сукупність різних факторів, більшість з яких ми здатні коригувати:

прикраси будинку (гірлянди, кульки, зірочки, ліхтарики, дощики і т.д.);

вдало підібрана Різдвяна музика (дуже потужний фактор, який здатний в одну мить створити настрій);

ялинка (можна обійтися навіть гілочками, що пахнуть лісом або пластиковим аналогом), для одних більше важливий символ ялинки в будинку, для інших запах хвої;

позитивний настрій і створення власних традицій (прогулянки з близькими, прикрашання ялинки і дому, перегляд різдвяних фільмів, готування смачних страв) і т.д.

Як казав великий Тарас Шевченко, «І чужому научайтесь, й свого не цурайтесь». Згідно із заповітом великого українського письменника і художника, не варто забувати свої традиції, але також вільно можемо запозичити позитивні моменти святкування Різдва у своїх західних друзів. Наприклад, можна приміряти червону шапку Санта Клауса, розвісити подарункові «шкарпетки» над каміном, прикрасити гірляндами-світюльками весь будинок, щоб сусіди і всі прохожі наповнювалися духом Різдва.

Якщо створити дух Різдва не виходить, але є велике бажання, можна просто згадати, що в Україні 25 грудня (католицьке святкування) і 7 січня (православне) — вихідний. Швидше за все, настрій сам собою підніметься, і фарби стануть яскравіше.