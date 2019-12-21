Лідер групи "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка розповів, що хотів би жити в повністю україномовному культурному середовищі

Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді".

"Навколо себе я це реалізую – я спілкуюся з кращими українцями, я беру на роботу в свій штат україномовних професіоналів", - заявив артист.

Також він вважає, що якщо люди не володіють українською, вони мають повне право "шукати роботу в інших краях".

"Люди, які не можуть вивчити українську, мають низький IQ, таким ставлять діагноз "дебілізм". Треба їх відокремити, тому що вони соціально небезпечні, треба створити гетто для них. І будемо допомагати їм, як допомагають людям з вадами, на волонтерських засадах будемо співати їм "Володимирський централ", - додав Скрипка.

Нещодавно ми писали, що сестра українського режисера Олега Сенцова Наталія Каплан заявила, що українська мова перебуває на межі вимирання і в образливій формі описала деякі слова з української мови

Відповідні посади вона опублікувала на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, українська мова знаходиться на межі вимирання.

"Я живу в Україні і я захищаю українську мову, я її вчу і мені соромно, що за три роки я її так і не опанувала, але українська - віна на межі вимирання, її треба рятувати, і це державна мова", – вважає Каплан.

Крім того, Каплан заступилася за мову країни-агресора, і заявила, що не хоче її втрачати.

"Російська мова не належить ні Путіну, ні сучасній Росії, вони можуть йти нах*й", – заявила Каплан.

У Мережі бурхливо відреагували на роздуми Каплан.

"Хто вам сказав , що українська на межі вимирання? Що за нісенітниця? Мова, якою говорять мільйони, на грані вимирання?", "А українська мова не на межі вимирання! Вона розвивається, говорити українською в Україні модно і престижно!", "Це відверта маячня, вибачте за мій вимираючий український", - писали під її постом.